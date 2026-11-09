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挑戰成功！社群「挑戰被蔣市長回覆」1張建中背影照...蔣萬安留言了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安上周前往建中與諾貝爾奬得主日本京都大學教授北川進「2026台北國際青年科學論壇（TIYSF）」，其中一名網友今天在Theards貼出日前蔣到建中早餐部的背影，表示「希望下個月校慶日，學長能到明道樓逛一逛，會有尖叫聲歡迎學長唷」，想不到貼文一出不到兩小時，蔣萬安也留言回覆「挑戰成功了，歡迎學弟們正面跟我打招呼喔」。圖／教育局提供
台北市長蔣萬安上周前往建中與諾貝爾奬得主日本京都大學教授北川進「2026台北國際青年科學論壇（TIYSF）」，其中一名網友今天在Theards貼出日前蔣到建中早餐部的背影，表示「希望下個月校慶日，學長能到明道樓逛一逛，會有尖叫聲歡迎學長唷」，想不到貼文一出不到兩小時，蔣萬安也留言回覆「挑戰成功了，歡迎學弟們正面跟我打招呼喔」。圖／教育局提供

年底選戰倒數19天，社群Theards近日許多網友挑戰「被蔣萬安市長回覆」，其中有一名網友在Theards貼出日前蔣到建中的背影，表示「希望下個月校慶日，學長能到明道樓逛一逛，會有尖叫聲歡迎學長」，想不到貼文一出不到兩小時，蔣萬安也留言回覆「挑戰成功了，歡迎學弟們正面跟我打招呼喔」！

蔣萬安上周到建中參加2026台北國際青年科學論壇，引起學生一番騷動歡迎，今天Theards上就有網友貼出一張蔣萬安到建中早餐部的背影照，這名網友貼文說「挑戰被萬安市長回覆...」，可惜只有孩子們上周五拍到的背影，孩子們後來回教室都努力說學長有多帥！「孩子們許願：希望下個月校慶日，學長能到明道樓逛一逛，會有尖叫聲歡迎學長」。

想不到蔣萬安果然海巡到這名網友貼文，並留言「挑戰成功了，歡迎學弟們正面跟我打招呼喔！」這名網友再度留言「12月5日，建中校慶，邀請學長返校共襄盛舉。」還有其他網友在底下留言「辣個男人」。

另外，蔣萬安昨天體育後援會成立，也有支持者昨拿到蔣萬安簽名後，也在社群Theards上貼文「挑戰被蔣市長回覆」，果然蔣萬安在一個小時內在底下留言，留言寫下「祝你拿下金牌，我們為你加油！好成績繼續安可」，讓這名支持者開心喊「下次奪牌可以分享這篇了」。

這名挑戰被蔣萬安回覆的網友在社群貼文寫下，「我是11月9日體育後援會上前，跟您要求簽名在國手隊服上健力三項選手！我是設籍台北市選手台北市民一定投下5號，謝謝市長幫我加油「下次我要拿金牌，好可惜來不及合照」。

想不到貼文一個小時，蔣萬安的帳號馬上在底下留言「祝你拿下金牌，我們為你加油！好成績繼續安可。」底下網友也開心留言稱「直接被市長海巡到了，好幸運！」、「加油 一起安可」。

蔣萬安 學長 建中

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