挑戰成功！社群「挑戰被蔣市長回覆」1張建中背影照...蔣萬安留言了

年底選戰倒數19天，社群Theards近日許多網友挑戰「被蔣萬安市長回覆」，其中有一名網友在Theards貼出日前蔣到建中的背影，表示「希望下個月校慶日，學長能到明道樓逛一逛，會有尖叫聲歡迎學長」，想不到貼文一出不到兩小時，蔣萬安也留言回覆「挑戰成功了，歡迎學弟們正面跟我打招呼喔」！

蔣萬安上周到建中參加2026台北國際青年科學論壇，引起學生一番騷動歡迎，今天Theards上就有網友貼出一張蔣萬安到建中早餐部的背影照，這名網友貼文說「挑戰被萬安市長回覆...」，可惜只有孩子們上周五拍到的背影，孩子們後來回教室都努力說學長有多帥！「孩子們許願：希望下個月校慶日，學長能到明道樓逛一逛，會有尖叫聲歡迎學長」。

想不到蔣萬安果然海巡到這名網友貼文，並留言「挑戰成功了，歡迎學弟們正面跟我打招呼喔！」這名網友再度留言「12月5日，建中校慶，邀請學長返校共襄盛舉。」還有其他網友在底下留言「辣個男人」。

另外，蔣萬安昨天體育後援會成立，也有支持者昨拿到蔣萬安簽名後，也在社群Theards上貼文「挑戰被蔣市長回覆」，果然蔣萬安在一個小時內在底下留言，留言寫下「祝你拿下金牌，我們為你加油！好成績繼續安可」，讓這名支持者開心喊「下次奪牌可以分享這篇了」。

這名挑戰被蔣萬安回覆的網友在社群貼文寫下，「我是11月9日體育後援會上前，跟您要求簽名在國手隊服上健力三項選手！我是設籍台北市選手台北市民一定投下5號，謝謝市長幫我加油「下次我要拿金牌，好可惜來不及合照」。

想不到貼文一個小時，蔣萬安的帳號馬上在底下留言「祝你拿下金牌，我們為你加油！好成績繼續安可。」底下網友也開心留言稱「直接被市長海巡到了，好幸運！」、「加油 一起安可」。