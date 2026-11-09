快訊

對垃圾車廣播一事致歉 廖玉蕙：越關心公共議題 越應該謹慎面對事實

聽新聞
0:00 / 0:00

議員爭取經費 淡水文中八公園廊帶改造動工

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
改造工程順利將可在明年暑假前完工並開放使用。圖／紅樹林有線電視提供
改造工程順利將可在明年暑假前完工並開放使用。圖／紅樹林有線電視提供

為提升淡水在地居民休閒品質，新北市淡水區文中八公園即將迎來整體改造工程。市議員陳偉杰特別爭取1,200多萬元經費，會同正德里長黃俊雄、淡水區公所團隊及在地鄉親，於現場舉辦施工說明會，向居民說明未來的規劃藍圖與工程細節。

新北市議員陳偉杰表示，正德里屬於地狹人稠、社區人口較多的區域，過去要找到適合的空地設置公園或散步休憩廊帶實屬不易。為解決此困境，陳偉杰議員歷經一年多的努力，協調教育局與正德國中釋出用地，並妥善處理地上的違占戶問題，成功整合土地並爭取到改造預算。該工程工期預計為190日曆天，順利的話可在明年暑假前完工並開放使用，屆時文中八公園將串聯起周邊國際級的橄欖球場、品牌籃球場以及高品質綠意廊帶，提供鄉親完善的休閒環境。

正德里長黃俊雄對此也十分感謝議員積極爭取經費。他表示，這項改善計畫除了整合既有的遊具與體健設施周邊空間外，更涵蓋局部地坪更新、排水溝與排水箱涵重整、無障礙坡道改善、木棧步道修繕及拆除既有欄杆、新設植栽圍籬與坡道重整等內容。工程不僅能有效改善積排水問題，還增設與整合了廣場空間，讓空間使用更加寬廣與安全。文中八公園廊帶改造完成後，將大幅提升環境美化與實用功能，讓長輩能在此舒適運動、孩童歡樂玩耍，也為上班族提供下班後散步與慢跑的好去處，為社區注入充滿綠意與活力的生活新樣貌。

淡水 議員 公園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹北文化公園整建完工 改善地坪增設休憩空間

陳澄波畫作變身兒童遊戲塔 嘉市湖子內兒24公園啟用滑梯成亮點

鶯歌、八德交通瓶頸有解！福德一路177巷拓寬至8米 116年完工

斥資逾5600萬元 苗縣造橋老人文康中心今落成啟用

相關新聞

泡湯環境更舒適 金山區金包里公共浴室整修啟用

天氣轉涼，泡湯最適合！金山區金包里公共浴室先前受到風災侵襲，屋頂嚴重損毀。經過全力推動整修工程，如今已經完工並舉辦啟用典禮，今年冬天要以全新、舒適的面貌陪伴北海岸鄉親繼續延續珍貴的泡湯文化。

汐科站增出口將啟用 廖先翔會勘車站周邊增設Youbike站點

汐科火車站增設出口暨站體改善工程，預計在今年底啟用，為了讓旅客轉乘更加便利，今(9)日，立法委員廖先翔特別邀集相關單位前往現場會勘，評估在車站周邊增設Youbike站點的可行性，讓民眾轉乘更便利。

汐止區保長路閒置國有地 議員爭取活化利用綠美化

汐止區保長路265巷口有一塊閒置的國有地，目前遭人佔用種菜，為評估是不是能夠活化利用，今(9)日，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，討論申請新北市綠家園計劃的可行性。

淡水國小學童穿古裝走讀 永續教育深耕在地文化

由親子天下教育創新中心攜手淡水旅學堂，以及新北市淡水國小共同推動的「永續教育扎根社區計畫」，安排淡水國小三年級美術班學童走出戶外。透過走讀導覽的方式，學童們親身來到位於淡江中學內的「淡水女學堂」，感受馬偕博士在淡水留下的深厚歷史文化與永續精神。

議員爭取經費 淡水文中八公園廊帶改造動工

為提升淡水在地居民休閒品質，新北市淡水區文中八公園即將迎來整體改造工程。市議員陳偉杰特別爭取1,200多萬元經費，會同正德里長黃俊雄、淡水區公所團隊及在地鄉親，於現場舉辦施工說明會，向居民說明未來的規劃藍圖與工程細節。

挑戰成功！社群「挑戰被蔣市長回覆」1張建中背影照...蔣萬安留言了

年底選戰倒數19天，社群Theards近日許多網友挑戰「被蔣萬安市長回覆」，其中有一名網友在Theards貼出日前蔣到建中的背影，表示「希望下個月校慶日，學長能到明道樓逛一逛～會有尖叫聲歡迎學長唷～」，想不到貼文一出不到兩小時，蔣萬安也留言回覆「挑戰成功了，歡迎學弟們正面跟我打招呼喔！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。