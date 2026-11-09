議員爭取經費 淡水文中八公園廊帶改造動工

為提升淡水在地居民休閒品質，新北市淡水區文中八公園即將迎來整體改造工程。市議員陳偉杰特別爭取1,200多萬元經費，會同正德里長黃俊雄、淡水區公所團隊及在地鄉親，於現場舉辦施工說明會，向居民說明未來的規劃藍圖與工程細節。

新北市議員陳偉杰表示，正德里屬於地狹人稠、社區人口較多的區域，過去要找到適合的空地設置公園或散步休憩廊帶實屬不易。為解決此困境，陳偉杰議員歷經一年多的努力，協調教育局與正德國中釋出用地，並妥善處理地上的違占戶問題，成功整合土地並爭取到改造預算。該工程工期預計為190日曆天，順利的話可在明年暑假前完工並開放使用，屆時文中八公園將串聯起周邊國際級的橄欖球場、品牌籃球場以及高品質綠意廊帶，提供鄉親完善的休閒環境。

正德里長黃俊雄對此也十分感謝議員積極爭取經費。他表示，這項改善計畫除了整合既有的遊具與體健設施周邊空間外，更涵蓋局部地坪更新、排水溝與排水箱涵重整、無障礙坡道改善、木棧步道修繕及拆除既有欄杆、新設植栽圍籬與坡道重整等內容。工程不僅能有效改善積排水問題，還增設與整合了廣場空間，讓空間使用更加寬廣與安全。文中八公園廊帶改造完成後，將大幅提升環境美化與實用功能，讓長輩能在此舒適運動、孩童歡樂玩耍，也為上班族提供下班後散步與慢跑的好去處，為社區注入充滿綠意與活力的生活新樣貌。