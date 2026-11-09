新北闢駛「市政府－三重安芯中心」接駁公車

年底選戰倒數19天，社群Theards近日許多網友挑戰「被蔣萬安市長回覆」，其中有一名網友在Theards貼出日前蔣到建中的背影，表示「希望下個月校慶日，學長能到明道樓逛一逛～會有尖叫聲歡迎學長唷～」，想不到貼文一出不到兩小時，蔣萬安也留言回覆「挑戰成功了，歡迎學弟們正面跟我打招呼喔！」

2026-11-09 21:39