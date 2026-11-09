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新北闢駛「市政府－三重安芯中心」接駁公車
新北市政府許多機關已陸續進駐三重安芯中心，為方便市民洽公，新北市交通局今天起闢駛「新北市政府－三重安芯中心」接駁公車路線，民眾享有更便利、省時的公共運輸服務。
交通局今天發布新聞稿，科長許芫綺表示，隨著市府機關陸續進駐三重安芯中心，為方便民眾跨區洽公及市府員工往返，交通局特別規劃接駁公車。
她表示，接駁公車沿途停靠新北市政府（新府路）、新北板橋公車站（新府路）、捷運新埔站、捷運頭前庄站、捷運先嗇宮站及捷運三重站等重要站點。
她表示，串聯多處捷運及公車轉乘節點，讓民眾洽公不必多次轉車，搭乘大眾運輸更加輕鬆便利。
交通局表示，交通事件裁決處將於16日搬遷至三重區捷運路76號3樓，民眾未來辦理交通違規裁罰相關業務，可多加利用這條公車路線。
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