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淡水國小學童穿古裝走讀 永續教育深耕在地文化

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
期盼學童能更加珍惜淡水這片充滿文化底蘊的環境，讓在地文化與永續精神永續發展下去。圖／紅樹林有線電視提供
期盼學童能更加珍惜淡水這片充滿文化底蘊的環境，讓在地文化與永續精神永續發展下去。圖／紅樹林有線電視提供

由親子天下教育創新中心攜手淡水旅學堂，以及新北市淡水國小共同推動的「永續教育扎根社區計畫」，安排淡水國小三年級美術班學童走出戶外。透過走讀導覽的方式，學童們親身來到位於淡江中學內的「淡水女學堂」，感受馬偕博士在淡水留下的深厚歷史文化與永續精神。

這次計畫旨在協助學校連結在地文化、生態及社區需求，打造符合校本特色發展的SDGs永續精神行動教育方案。活動當天，學童們特別穿上古裝，實地探訪馬偕故居與淡水女學堂。淡水國小美班老師陳姿穎表示，淡水其實是一個充滿歷史文物的地方，如果有個說故事的人帶著孩子去學習，相信孩子會有更多的體驗，這次讓小孩子穿著古裝來到馬偕故居和女學堂，相信他們會有別於課堂中的體驗經驗。

陳姿穎寄予厚望指出，希望孩子們能帶著這些走讀獲得的感受回到課堂與日常生活中，將今天學習到的馬偕故事分享給更多人知道；同時也期盼學童能更加珍惜淡水這片充滿文化底蘊的環境，讓在地文化與永續精神永續發展下去。

淡水 永續 小學

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