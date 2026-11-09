汐止區保長路閒置國有地 議員爭取活化利用綠美化

汐止區保長路265巷口有一塊閒置的國有地，目前遭人佔用種菜，為評估是不是能夠活化利用，今(9)日，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，討論申請新北市綠家園計劃的可行性。

新北市議員張錦豪表示，大同路三段、保長路265巷裡面有一塊閒置空地，經查地主是國產署的，地方的民眾、還有里長希望能夠打造為綠美化的公園，今天找了相關單位來看，要走的程序是要先讓地上物做一個排除，再請國產署同意撥用，讓新北市政府來維管，用新北市的綠家園的概念，城鄉局會有經費來做這邊的土地整理養護，並且再請農業局幫忙種一些植栽或是一些樹木，把閒置空地做成小公園。

保新里長吳明道說，國產署的地之前就是荒廢掉，也有一些民眾在空地上種東西，很感謝我們張錦豪議員來會勘，並且在議會總質詢的時候，也跟市府建議把這一塊地綠美化，讓周圍的環境會更好。另外，也希望如果可以的話，也能有一個區塊來做Youbike，因為保新里一直找不到合適的地做Youbike，再加上這塊地剛好在防汛道路旁邊，如果有Youbike的話，大家騎著Youbike可以接到基隆河，休閒更方便。

張錦豪提到，這一段還有一個腳踏車道，為了讓民眾通行、休閒更方便，以後還會找到適合的地方引進Youbike，讓這一個區塊，不管是民眾或者是要往基隆的腳踏車道都可以享受這項便利。