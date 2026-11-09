汐科站增出口將啟用 廖先翔會勘車站周邊增設Youbike站點

汐科火車站增設出口暨站體改善工程，預計在今年底啟用，為了讓旅客轉乘更加便利，今(9)日，立法委員廖先翔特別邀集相關單位前往現場會勘，評估在車站周邊增設Youbike站點的可行性，讓民眾轉乘更便利。

立法委員廖先翔表示，今天到汐科站靠近遠雄U-town的這一側會勘，因為汐科火車站的中站出入口，預計會在年底開始驗收，也有很大的機會能夠在今年年底前就能夠啟用讓大家使用，希望說在使用的時候，一些YouBike的轉乘也能夠更加的便利，因為到時候這邊出入口完成了之後，民眾直接走上去就好了，不用像之前還要走好漢坡，或者是從樟樹灣過來都要走很長的樓梯才能夠到月台，因此，使用這一個出入口的民眾一定會相當的多，建議交通局能不能及早規劃設置Youbike站，讓民眾能夠來這邊轉乘更加的方便。

廖先翔提到，今天會勘也確認一下土地的一個權屬，在靠近台鐵這一側的土地到一旁圓環裝置藝術之前，大概都是台鐵的地，因此都是公家的比較單純，今天也有請Youbike廠商來現場量測一下，如果貼著台鐵這一側設置，扣掉出入口的空間，大概可以設置20多柱的Youbike，後續等到台鐵的工程完工之後，或者是以後新北市政府捷運局會在這邊做一個風雨廊，剩下的空間，如果說大家覺得20多柱不夠的話，再來視現場的空間調配，增加來滿足民眾轉乘的一個需求，至於設置期程，因為出入口目標年底前啟用，所以希望Youbike設置的目標也能在今年底前完成。