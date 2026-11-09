泡湯環境更舒適 金山區金包里公共浴室整修啟用

天氣轉涼，泡湯最適合！金山區金包里公共浴室先前受到風災侵襲，屋頂嚴重損毀。經過全力推動整修工程，如今已經完工並舉辦啟用典禮，今年冬天要以全新、舒適的面貌陪伴北海岸鄉親繼續延續珍貴的泡湯文化。

金山區長劉昌松說，金山區金包里公共浴室深受在地居民及遊客喜愛，先前因接連遭受山陀兒及康芮颱風侵襲，造成屋頂嚴重損毀。為了提供安全舒適的泡湯環境，並且延續金山特有珍貴泡湯文化，金山區公所在新北市府水利局的協助下全力推動整修工程，近來工程完工舉辦啟用典禮，讓北海岸鄉親的泡湯環境更舒適。

整修工程除了進行屋頂全面修繕，在入口大廳與天花板也進行整體美化，男湯泡池、更衣室及廁所設施更新與地板改善，還有建築物整體景觀意象優化，並移出周遭老舊線路及環境綠美化，讓這座充滿日式歷史感的湯屋以嶄新樣貌重新啟用。

金山區長劉昌松區長表示，相當感謝市府水利局大力地給予整修經費與支持，讓這項專屬於北海岸鄉親的溫暖小確幸得以以嶄新、明亮且舒適的面貌與大家相見，並且重啟後也會大大提升民眾泡湯環境的舒適性與品質。