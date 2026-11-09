快訊

對垃圾車廣播一事致歉 廖玉蕙：越關心公共議題 越應該謹慎面對事實

聽新聞
0:00 / 0:00

泡湯環境更舒適 金山區金包里公共浴室整修啟用

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金包里公共浴室整修工程完工啟用，提供更舒適的泡湯環境。圖／紅樹林有線電視提供
金包里公共浴室整修工程完工啟用，提供更舒適的泡湯環境。圖／紅樹林有線電視提供

天氣轉涼，泡湯最適合！金山區金包里公共浴室先前受到風災侵襲，屋頂嚴重損毀。經過全力推動整修工程，如今已經完工並舉辦啟用典禮，今年冬天要以全新、舒適的面貌陪伴北海岸鄉親繼續延續珍貴的泡湯文化。

金山區長劉昌松說，金山區金包里公共浴室深受在地居民及遊客喜愛，先前因接連遭受山陀兒及康芮颱風侵襲，造成屋頂嚴重損毀。為了提供安全舒適的泡湯環境，並且延續金山特有珍貴泡湯文化，金山區公所在新北市府水利局的協助下全力推動整修工程，近來工程完工舉辦啟用典禮，讓北海岸鄉親的泡湯環境更舒適。

整修工程除了進行屋頂全面修繕，在入口大廳與天花板也進行整體美化，男湯泡池、更衣室及廁所設施更新與地板改善，還有建築物整體景觀意象優化，並移出周遭老舊線路及環境綠美化，讓這座充滿日式歷史感的湯屋以嶄新樣貌重新啟用。

金山區長劉昌松區長表示，相當感謝市府水利局大力地給予整修經費與支持，讓這項專屬於北海岸鄉親的溫暖小確幸得以以嶄新、明亮且舒適的面貌與大家相見，並且重啟後也會大大提升民眾泡湯環境的舒適性與品質。

金山 康芮颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

斥資逾5600萬元 苗縣造橋老人文康中心今落成啟用

關子嶺溫泉美食節持續至22日 21商家同步推限定優惠

十三行博物館獲中央3億補助升級 蘇巧慧：盼擦亮新北海岸城市品牌

台南校園午餐再升級！4000萬重建立人國小中央廚房 2000師生受惠

相關新聞

泡湯環境更舒適 金山區金包里公共浴室整修啟用

天氣轉涼，泡湯最適合！金山區金包里公共浴室先前受到風災侵襲，屋頂嚴重損毀。經過全力推動整修工程，如今已經完工並舉辦啟用典禮，今年冬天要以全新、舒適的面貌陪伴北海岸鄉親繼續延續珍貴的泡湯文化。

汐科站增出口將啟用 廖先翔會勘車站周邊增設Youbike站點

汐科火車站增設出口暨站體改善工程，預計在今年底啟用，為了讓旅客轉乘更加便利，今(9)日，立法委員廖先翔特別邀集相關單位前往現場會勘，評估在車站周邊增設Youbike站點的可行性，讓民眾轉乘更便利。

汐止區保長路閒置國有地 議員爭取活化利用綠美化

汐止區保長路265巷口有一塊閒置的國有地，目前遭人佔用種菜，為評估是不是能夠活化利用，今(9)日，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，討論申請新北市綠家園計劃的可行性。

淡水國小學童穿古裝走讀 永續教育深耕在地文化

由親子天下教育創新中心攜手淡水旅學堂，以及新北市淡水國小共同推動的「永續教育扎根社區計畫」，安排淡水國小三年級美術班學童走出戶外。透過走讀導覽的方式，學童們親身來到位於淡江中學內的「淡水女學堂」，感受馬偕博士在淡水留下的深厚歷史文化與永續精神。

議員爭取經費 淡水文中八公園廊帶改造動工

為提升淡水在地居民休閒品質，新北市淡水區文中八公園即將迎來整體改造工程。市議員陳偉杰特別爭取1,200多萬元經費，會同正德里長黃俊雄、淡水區公所團隊及在地鄉親，於現場舉辦施工說明會，向居民說明未來的規劃藍圖與工程細節。

挑戰成功！社群「挑戰被蔣市長回覆」1張建中背影照...蔣萬安留言了

年底選戰倒數19天，社群Theards近日許多網友挑戰「被蔣萬安市長回覆」，其中有一名網友在Theards貼出日前蔣到建中的背影，表示「希望下個月校慶日，學長能到明道樓逛一逛～會有尖叫聲歡迎學長唷～」，想不到貼文一出不到兩小時，蔣萬安也留言回覆「挑戰成功了，歡迎學弟們正面跟我打招呼喔！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。