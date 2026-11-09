十三行博物館獲中央3億補助升級 蘇巧慧：盼擦亮新北海岸城市品牌

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今與文化部長李遠、文化部文資局長陳濟民前往八里十三行博物館參訪。李遠現場宣布啟動「再造歷史現場2.0計畫」，新北市共有2案獲核定補助，總經費3.3億元，其中十三行博物館獲3億元挹注，將用於典藏空間升級及史前聚落科技再現。蘇巧慧表示，十三行博物館是八里重要的文化地標，未來希望以博物館為起點，結合「新皇冠海岸計畫」，串聯八里、淡水等8個沿海鄉鎮，讓新北145公里海岸線成為國際觀光品牌。

蘇巧慧感謝文化部挹注資源，並指出，新北擁有豐富的歷史文化資產，除了十三行博物館，還有菁桐百年車站、三重空軍一村等重要文化場域，未來希望中央持續投入資源，協助地方保存文化資產，讓歷史不只是被保存，更能轉化為城市發展的動能，說好新北的故事，擦亮城市品牌。

蘇巧慧表示，她已提出「新皇冠海岸計畫」，希望整合八里既有文化、觀光及水岸休閒資源，進一步爭取設立國家級潛艦博物館，並串聯水上運動中心、永續環境教育中心，打造八里親水樂園。隨著淡江大橋通車，八里、淡水及北海岸有了新的交通發展契機，未來也應同步完善地方交通與休憩設施，包括加速推動八里輕軌，以及沿自行車路線每5公里設置一處「智慧駐車間」，提升民眾遊憩便利性。

蘇巧慧也提到，十三行博物館與她有很深的情感連結，20多年前，博物館在時任台北縣長蘇貞昌推動下完工啟用，成為北台灣第一座考古博物館，當年不僅引發全台關注，也帶動八里周邊交通、商圈及街廓發展，掀起觀光熱潮。她期盼這次透過典藏空間升級及科技應用，讓十三行博物館再次成為帶動地方發展的重要引擎，「迎接下一個更好的20年」。

蘇巧慧指出，「再造歷史現場計畫」今年邁入第10年，2016年她剛進入立法院時，就支持時任文化部長鄭麗君推動1.0計畫，希望透過文化資產保存，呈現台灣多元的歷史與生活樣貌。如今進入2.0階段，除了延續過去成果，也應進一步結合科技、跨域整合，深化歷史與現代生活的連結。她強調，考古不應只是展櫃裡的文物，更應走進民眾生活，讓大家透過考古認識過去、理解現在，並對未來有更多想像。