新北出現1例本土登革熱案例 新莊女無旅遊史

新北市議員候選人鄭丞宏（五股、泰山、林口）於（8）日下午在林口運動公園溜冰場舉辦「阿宏叔叔的親子同樂會」，邀請地方親子家庭共度歡樂午後。活動以親子同樂為形式，鄭丞宏也趁著與家長面對面交流的機會，分享林口教育與親子友善政見，聚焦人口成長帶來的校舍量能及教育資源需求，主張提早規劃、及早因應。 鄭丞宏表示，林口近年人口持續成長，許多年輕家庭陸續進駐，孩子的就學需求也隨之增加。校舍容量與教育資源必須及早盤點、提前布局，不能等到學校空間不足，才開始設法因應。他主張掌握人口與學齡人口變化，及早規劃校舍容量及教育資源配置，讓教育建設跟上城市發展，減少家庭對孩子就學安排的擔憂。 鄭丞宏指出，人口增加代表地方持續發展，也意味著公共服務必須同步跟上。教育是家庭關心的重要民生議題，校舍量能不只關係學校能否容納學生，也攸關孩子的受教環境、通學安全，以及家長對居住地教育資源的期待。因此，他希望透過親子同樂會與家長交流，讓更多人關注林口的教育需求，並將相關議題納入城市發展規劃。 活動中，鄭丞宏分享林口教育與親子友善環境的三大政見方向。第一是「教育先布局」，因應人口成長提前規劃校舍量能，增設安全通學步

2026-11-09 18:12