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新北出現1例本土登革熱案例 新莊女無旅遊史
新北市府衛生局於11月8日接獲通知確診一名登革熱個案，新莊區44歲女性，10月26日起陸續出現發燒、倦怠、頭痛、身體及四肢紅疹等症狀，就醫通報送驗後確診，症狀已緩解，3名同住者皆無症狀。經查該民眾於潛伏期間無旅遊史，感染源釐清中。市府已完成個案活動範圍病媒蚊密度調查及環境孳生源清除等緊急防治作為，預計10日針對個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消。
新莊區公所已成立應變中心並於今天召開應變會議，市府各局處依據登革熱防治工作手冊啓動加強業管場所環境孳清。衛生局持續擴大疫調及接觸者健康監測，並針對風險7里別規劃連續4週的區塊防治計畫，動員清除社區環境孳生源與預防性噴消作業，同時密切監測疫情發展，隨時調整防治策略。
衛生局長陳潤秋呼籲，新莊區已出現登革熱本土案例，請醫療院所務必提高警覺，診間加強詢問病患活動史與群聚史，並踴躍向本局領取免費登革熱NS1快篩試劑，如遇疑似登革熱症狀民眾，請使用快篩試劑輔助診斷，以利衛生單位及時採取後續防治措施。
衛生局強調，目前仍為登革熱流行季節，本週天氣雖已轉涼，但氣溫仍適合病媒蚊活動及生長，近日受東北季風影響短暫降雨，請民眾把握雨後空檔主動清除家戶內外積水容器避免養蚊，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度；若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊活動史。
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