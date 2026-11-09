女子涉假冒人妻欲辦房產抵押 新北地政所識破報警偵辦

新北市地政局今天表示，日前有夫妻到地政所擬辦房產抵押權設定，但因地政「人臉辨識E拍即合」系統對妻子辨識相似度僅約1成，識破女子涉假冒妻子，全案已報請警方展開偵辦。

地政局發布新聞稿表示，日前有一對自稱夫妻的周姓男子及劉姓女子，偕同地政士、債權人至樹林地政事務所，欲進行房產抵押權設定及預告登記，擬將夫妻名下的房產以新台幣200萬元抵押設定給債權人。

地政局表示，由於兩人沒有印鑑證明，地政所人員使用地政「人臉辨識E拍即合」系統協助確認身分，周男比對相似度達89.7%，劉女卻僅有10.2%，周男辯稱妻子割雙眼皮才影響辨識結果，但這名妻子為自證身分趕赴戶政事務所申請印鑑證明，也被質疑有異，於是地政、戶政均通報警方介入，經查確認此女涉冒名，全案已交由警方偵辦釐清。

地政局局長汪禮國指出，於110年起於全市9處地政所推辦「人臉辨識E拍即合」系統，當民眾前來申辦不動產移轉、抵押權設定、權狀補發等土地登記案件，但未檢附印鑑證明而須進一步查核身分時，即透過系統比對申辦人與身分證件照片，輔助確認身分，降低冒名申辦的風險。