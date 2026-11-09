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威剛攜手北市府推動大溝溪生態復育 守護都市生物多樣性

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛與北市府簽署大溝溪生態保育合作備忘錄，左為威剛永續長李英豪，右為北市水利處長張凱堯。圖／威剛提供
威剛與北市府簽署大溝溪生態保育合作備忘錄，左為威剛永續長李英豪，右為北市水利處長張凱堯。圖／威剛提供

威剛科技（3260）持續深化企業永續發展，攜手台北市政府工務局水利工程處推動「大溝溪生態治水園區生物多樣性保育與棲地復育計畫」，並於11月6日舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式。雙方將結合公部門場域管理經驗、企業資源及專業生態團隊力量，將透過生態調查、外來入侵種移除、棲地營造及環境教育，共同守護都市自然環境，建立長期生態保育合作機制。

面對全球永續趨勢，威剛表示，公司除持續推動減碳與能源轉型，也積極參考自然相關財務揭露工作小組（TNFD）架構，將永續議題從氣候變遷延伸至生物多樣性與自然資本。位於臺北市內湖區的大溝溪生態治水園區，兼具防洪調節、生態保育及民眾休憩功能，是都市中重要的自然生態場域。未來將攜手專業生態顧問團隊，透過系統性生態調查與長期監測，逐步辨識自然相關議題，累積可追蹤、可衡量的保育成果，將企業永續承諾落實於實際環境行動。

此次計畫將分階段展開兩棲爬蟲類、蝴蝶及植被等生態調查，並推動福壽螺等外來入侵種移除、原生植物蜜源廊道營造、水域棲地改善及既有樹木健康管理。同時，持續追蹤物種變化、植栽存活與棲地改善情形，作為後續調整復育措施的依據，在兼顧生態保育與園區既有防洪功能的前提下，逐步建立科學化、長期性的棲地管理模式。

除專業生態監測外，威剛亦規劃結合員工志工、在地里民及社區團體，共同參與環境教育與生態保育。未來將透過「大溝溪生態手札」，介紹在地特色物種與外來入侵種，鼓勵民眾參與物種觀察、影像紀錄及公民監測，讓生態保育從企業行動延伸至社區生活，提升在地居民對自然環境的認識與守護意識。

生態 威剛 復育

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