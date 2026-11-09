十三行博物館新建典藏與科技互動館 獲中央補助3億元

新北市立十三行博物館典藏出土文物逾13萬件（組），考古研究持續增加，現有典藏空間逐漸趨近飽和。新北市府規畫興建「典藏暨科技互動館」，打造兼具文物保存、研究及展示功能的新場館，向中央爭取經費獲文化部「再造歷史現場2.0」計畫核定補助3億元，預計2027年初啟動規畫設計，目標2031年完工營運。

文化部長李遠今與文化部文化資產局長陳濟民前往十三行博物館了解計畫進度。李遠表示，考古是一件浪漫的事，台灣歷史過去有不同的解讀與書寫方式，文化部推動「再造歷史現場計畫」，就是希望透過歷史現場重建，讓歷史自己說話。

他指出，經過10年推動，計畫邁入2.0階段，希望進一步將「台灣的歷史還給人民」，讓民眾共同書寫台灣歷史，重建文化治理及文化發展方向。

李遠說，來到八里，看到當地經常籠罩在雨霧之中，讓他想起小時候對台灣的印象，彷彿「台灣的歷史像在一片迷霧中」。從連橫「台灣通史」、史明「台灣人四百年史」，到曹永和提出的「台灣島史」觀點，台灣歷史有不同的詮釋與觀點，而歷史現場的重建，就是希望透過實際的考古與文化資產保存，逐步呈現歷史面貌。

新北市文化局長張䕒育表示，十三行博物館除了展示史前文物，也肩負考古研究、文物典藏及文化教育推廣等任務，隨著出土文物持續增加，現有典藏空間已逐漸不足，市府規畫興建新館，提前因應未來典藏需求。感謝文化部核定3億元補助，市府也將編列地方配合款，持續推動後續工程。

十三行博物館指出，新館預計興建於博物館旁的考古公園，採掩土式綠建築設計，融合自然地景及史前考古意象。館內將設置恆溫恆濕智慧典藏庫房，提升文物保存及管理效能，預估可滿足未來10年的出土文物典藏需求。

除了典藏功能，新館也規畫設置「可視化開放式互動典藏庫房」，讓民眾近距離了解文物整理、修復及研究過程，並導入環景投影、虛擬實境及半戶外實景探坑等設施，透過科技互動重現史前聚落生活及考古發掘歷程，讓民眾從文物發掘、研究到修復展示，認識考古工作的完整過程。

館方目前同步展出「阮ê海海人生—台韓海洋文化交流特展」、「馭風乘浪—古代南島船舶特展」及「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，歡迎民眾前往參觀。