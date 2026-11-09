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新北第11座哈客館鶯歌啟用 侯友宜：8年10館超標達成、明年再增泰山館

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北哈客鶯歌館今正式揭牌啟用，侯友宜與市府團隊、地方人士共同合影，象徵新北客家文化服務網絡再擴大。圖／新北市政府提供
新北哈客鶯歌館今正式揭牌啟用，侯友宜與市府團隊、地方人士共同合影，象徵新北客家文化服務網絡再擴大。圖／新北市政府提供

新北市第11座哈客館「新北哈客鶯歌館」今揭牌啟用，新北市長侯友宜表示，當年競選市長時曾承諾「8年10館」，如今已完成11座，超標達成原定目標，明年還將再增設泰山館，並持續朝「12年15館」方向推進，擴大都會客家文化服務網絡。

侯友宜表示，新北約有67.2萬客籍人口、57個客屬社團，客家文化能量豐厚。他說，當年提出8年設置10座哈客館，希望讓客家文化、傳統記憶及語言持續延續，「今天第11座鶯歌哈客館正式落成，回應當時10座的承諾」。

侯友宜指出，明年已規畫在泰山設置第12座哈客館，117年至119年並規畫永和、汐止及林口等據點，希望未來由市政團隊一棒接一棒，持續朝12年15館目標前進，讓客家文化據點遍布更多行政區。

新北哈客鶯歌館設於永吉國小內，由客家事務局、教育局及校方合作建置，館內融入桐花、藍衫、油紙傘等客家元素，也將響笛、陀螺、竹高蹺等傳統童玩及客語音標融入空間設計，並配置智慧觸控螢幕、舞蹈鏡，未來可作為客語課程、藝文研習、歌謠舞蹈及工藝體驗等使用空間。

侯友宜表示，鶯歌本身就是陶瓷重鎮，希望哈客館未來除推動客語及藝文活動，也能結合在地陶瓷文化，例如以鶯歌陶器搭配客家料理，從語言、飲食到工藝，讓民眾用更多元方式接觸客家文化。

新北市自109年推動「三鶯文創整合計畫」，近年陸續串聯新北市美術館、捷運三鶯線、鶯歌火車站、陶瓷老街及陶瓷博物館等文化與交通節點，加上既有的新北市客家文化園區，如今再加入哈客鶯歌館，市府盼進一步串聯三鶯地區藝術、陶瓷及客家文化資源。

鶯歌區目前約有1萬1100名客家人口，占全區人口約一成二；哈客鶯歌館鄰近捷運三鶯線永吉公園站，步行約2分鐘即可抵達。

新北市客家事務局長劉冠吟表示，哈客館最重要的是讓客家文化生活化，希望館舍成為社區的「文化客廳」，民眾無論學客語、唱客家歌、做工藝或分享美食，都能自在參與，「客家文化推廣不只是蓋一個空間，更是要讓大家願意走進來、坐下來」。

今天揭牌活動由鶯歌客屬社團、美江民族舞蹈團帶來客家樂舞，永吉國小口琴社及附設幼兒園學童也接力演出，現場並安排陶瓷馬賽克拼貼體驗，以鶯歌陶藝結合客家元素，象徵客家文化持續在陶瓷之都扎根。

侯友宜今與現場來賓體驗鶯歌陶瓷馬賽克拼貼，結合在地陶藝與客家文化，為新北哈客鶯歌館揭牌活動增添特色。圖／新北市政府提供
侯友宜今與現場來賓體驗鶯歌陶瓷馬賽克拼貼，結合在地陶藝與客家文化，為新北哈客鶯歌館揭牌活動增添特色。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜今出席新北哈客鶯歌館揭牌啟用典禮，表示「8年10館」目標已超標完成，第11座哈客館正式啟用。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜今出席新北哈客鶯歌館揭牌啟用典禮，表示「8年10館」目標已超標完成，第11座哈客館正式啟用。圖／新北市政府提供

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