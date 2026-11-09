新北捷運局與土木水利工程學會合作 打造捷運建設知識庫

新北市捷運建設持續推進，經驗傳承成了未來重點，新北市捷運局與中國土木水利工程學會今起舉辦為期兩天的「新北捷運三鶯線建設經驗與傳承」研討會，邀集產官學界專家及工程團隊，針對三鶯線從規畫設計、施工監造到系統整合及場站開發等面向進行交流，盼將第一線工程經驗系統化整理，建立捷運知識庫，作為未來捷運建設參考。

新北市副祕書長朱惕之表示，三鶯線通車後，新北市境內捷運路網已達108公里、90座車站，規模居全國第一，目前市府正持續推動「四環八線」，預計2035年路網將擴增至189公里、182座車站，串聯基隆、台北及桃園，形成基北北桃捷運生活圈。

朱惕之指出，捷運工程涉及土建、機電、橋梁、建築及都市發展等不同領域，工程介面複雜，必須仰賴各專業團隊密切合作。此次以三鶯線為案例，透過兩天研討會分享工程挑戰、細部設計、土建機電統包專案管理、橋梁基礎整合、車站建築及建築資訊模型（BIM）應用等實務經驗，讓不同領域的專業人員交流，將工程過程中的經驗與問題轉化為可供後續參考的資料。

捷運局長李政安表示，重大公共工程從規畫到完工，累積許多技術及跨領域整合經驗，透過研討會將第一線團隊遭遇的工程難題與解決方式整理保存，不僅能提供後續捷運路線參考，也有助於專業知識累積及世代傳承，培育更多捷運工程人才。

此次研討會由新北捷運局與中國土木水利工程學會共同舉辦，綜合討論將由土水學會常務監事高宗正與捷運局長李政安共同主持，針對三鶯線建設歷程及未來捷運工程發展進行交流。