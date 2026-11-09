親子同樂會化身親子政見發表會　鄭丞宏聚焦林口校舍量能　盼打造親子友善城市

圖／鄭丞宏競選辦公室 提供

新北市議員候選人鄭丞宏（五股、泰山、林口）於（8）日下午在林口運動公園溜冰場舉辦「阿宏叔叔的親子同樂會」，邀請地方親子家庭共度歡樂午後。活動以親子同樂為形式，鄭丞宏也趁著與家長面對面交流的機會，分享林口教育與親子友善政見，聚焦人口成長帶來的校舍量能及教育資源需求，主張提早規劃、及早因應。

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鄭丞宏表示，林口近年人口持續成長，許多年輕家庭陸續進駐，孩子的就學需求也隨之增加。校舍容量與教育資源必須及早盤點、提前布局，不能等到學校空間不足，才開始設法因應。他主張掌握人口與學齡人口變化，及早規劃校舍容量及教育資源配置，讓教育建設跟上城市發展，減少家庭對孩子就學安排的擔憂。

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鄭丞宏指出，人口增加代表地方持續發展，也意味著公共服務必須同步跟上。教育是家庭關心的重要民生議題，校舍量能不只關係學校能否容納學生，也攸關孩子的受教環境、通學安全，以及家長對居住地教育資源的期待。因此，他希望透過親子同樂會與家長交流，讓更多人關注林口的教育需求，並將相關議題納入城市發展規劃。

活動中，鄭丞宏分享林口教育與親子友善環境的三大政見方向。第一是「教育先布局」，因應人口成長提前規劃校舍量能，增設安全通學步道並改善學童上下學交通動線；第二是「完善育兒支持」，持續爭取公共托育及幼兒照顧資源，減輕年輕家庭的育兒負擔；第三是「升級休閒空間」，擴增運動休閒場域、完善公園親子友善設施，讓孩子有更多安全且適合活動的空間。

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同樂會安排氣球達人折氣球、神奇魔術秀、歡樂帶動跳及繽紛泡泡秀，讓孩子們在週末午後享受歡樂時光。鄭丞宏也與現場家庭互動交流，聆聽家長對教育、托育及生活環境的想法。他表示，舉辦親子活動不只是陪伴孩子同樂，也希望把家長關心的事帶進公共討論。城市建設除了交通與產業發展，也應重視孩子的成長環境，以及家庭日常面對的實際需求。

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鄭丞宏強調，孩子是城市的未來，林口持續發展，更應提前思考下一代需要什麼樣的教育與生活環境。從校舍量能、安全通學，到幼兒照顧及親子休閒空間，都需要有計畫地逐步完善。未來他將持續關注林口校舍與教育資源配置，推動親子友善環境建設，讓公共設施與教育服務跟上人口成長，打造適合家庭安心生活、孩子快樂成長的城市。

「教育要提前布局，孩子的就學需求不能等。」

鄭丞宏競選團隊提供 廣告