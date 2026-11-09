鶯歌、八德交通瓶頸有解！福德一路177巷拓寬至8米 116年完工

新北市鶯歌區福德一路177巷是往返桃園八德的重要道路，但道路最窄處僅約2.7公尺，雙向車輛會車困難。新北市府推動道路拓寬工程，今舉行祈福典禮，由新北市長侯友宜主持、桃園市副市長王明鉅代表市長張善政出席。工程全長約663公尺，將依路段拓寬至5.5至8公尺，預計明年完工，改善兩市交界交通瓶頸。

侯友宜表示，福德一路177巷位於鶯歌與八德交界，是往返兩市及銜接國道2號大湳交流道的重要道路，早在2019年第一任期就啟動拓寬規畫，但因涉及雙北以外的跨市行政協調、公私有土地取得及既有廠房拆遷，推動過程困難重重，最終決定採取優先打通瓶頸路段的方式推進。

侯友宜指出，經過多年協調，今年終於取得私有土地地主讓售意願，並於7月由新北、桃園兩市政府達成共同分攤經費共識，交由新北市府主導全線工程，讓延宕多年的道路改善計畫得以推進。

新北市工務局長馮兆麟表示，福德一路177巷改善範圍全長約663公尺，現有道路最窄處僅2.7至3公尺，加上兩側高聳圍牆遮擋視線、排水溝渠交錯及電桿錯落，造成行車視線死角，雙向車輛會車困難，長期存在交通安全隱憂。

馮兆麟指出，這次工程不僅改善道路寬度，也同步整合排水、管線及道路設施，並釐清過去兩市交界處維護管理權責不明的問題，未來將以德昌街為界，以北由新北市府維護管理，以南則由桃園市府負責。

新工處長簡必琦表示，工程將依不同路段條件，分別拓寬至5.5公尺及8公尺，讓雙向車輛能順利會車，同時拆除原有高聳圍牆、改設通透圍籬，改善路口視線死角；沿線電桿也將整併遷移至同一側，增設夜間照明，並全面改善排水溝渠及路基鋪面。

簡必琦說，考量福德一路177巷是兩市居民日常往返的重要道路，施工期間將採分階段、半半施工方式進行，不會全面封閉道路，盡量降低對通勤車流的影響。全案預計116年完工，屆時可改善長期會車困難及視線不良問題，提升鶯歌、八德兩地交通安全與通行效率。

新北市長侯友宜（中）與工務局、新工處等施工團隊一起合影留念。圖／新北市工務局提供

福德一路177巷拓寬工程整體改善範圍全長約663公尺。模擬示意圖。圖／新北市工務局提供

新北市長侯友宜（右二）與桃園市副市長王明鉅（右一）持香祝禱，帶領新北市工務局長馮兆麟（右三）等市府團隊祈求工程順利圓滿。圖／新北市工務局提供

福德一路177巷路幅狹窄，最窄處僅約2.7至3公尺，加上高聳圍牆與電桿錯落，藏有行車安全隱患，未來拓寬後可達5.5至8公尺寬度，雙向會車變得順暢。圖／新北市工務局提供