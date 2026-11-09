從獵刀到伸展台！泰雅織紋遇上國際設計師 玩出時尚新火花

以山林為背景，溪水是舞台布置一部分，一場專業時裝秀搬進烏來。新北原民局辦烏來織藝節8日登場，10名在地泰雅族人開秀，身穿傳統服飾、攜帶漁獵器具亮相，呈現烏來的織藝與生活文化，再由專業模特兒接棒，展示國際知名服裝設計師潘怡良結合原住民族織紋、服飾元素與現代剪裁的設計作品，並與歌手家家合力展演，讓觀眾看見傳統織藝如何走進當代時尚。

「烏來泰雅族文化時尚秀」充滿巧思，新北市賽考利克山林智慧文化傳承協會帶來魚叉、魚簍、魚筌、獵背、網背袋、獵刀及弓箭等傳統生活器具，讓觀眾看見過去溪流漁獵、山林採集與日常生活的樣貌；接著由烏來織女Sayun Yuraw周彭玉鳳及Migo Hakaw高蓮君召集在地族人，組成「織的對話」演出，展示烏來泰雅族屈尺群傳統服飾，包括：女士珠帽、披肩、織紋片裙及孩童織服。

第二階段的時尚展演由設計師潘怡良操刀，專業模特兒穿上結合原民織紋、傳統服飾元素與當代剪裁的時裝走上伸展台。潘怡良以泰雅族傳統織紋為設計主軸，運用白、黑、紅三大主色調，打造12套融合傳統文化與現代美學的時尚服裝，並透過專業模特兒登台演繹泰雅族織藝的獨特魅力。

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜說，參與走秀的族人清一色是素人，首次走上伸展台，看著大家從後台準備時的緊張不安、興奮期待，到真正站上伸展台那一刻的自信，讓人感動不已。由烏來族人先登上舞台，讓大家首先看見族服、狩獵器具的日常使用方式，並認識織紋背後的文化根源，再觀看專業模特兒詮釋設計師的時裝，更能深刻體會時尚與文化的連結對話。

Siku Yaway林瑋茜說，烏來長期累積織藝技術與工藝人才，透過專業舞台、設計合作及在地參與，希望讓更多人看見織藝在快時尚當道的時代仍持續被學習、使用與創作。

10位烏來泰雅族人率先登上伸展台，展示傳統服飾與生活器具。圖／新北市政府原民局提供

10位烏來泰雅族人登上伸展台，展示傳統服飾與生活器具。圖／新北市原民局提供

2026烏來織藝節集結在地族人、設計師、模特兒、織者、文化工作者及表演團隊共同參與。圖／新北市原民局提供