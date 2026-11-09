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從獵刀到伸展台！泰雅織紋遇上國際設計師 玩出時尚新火花

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
專業模特兒接棒展演設計師潘怡良結合原住民族織紋與當代剪裁的服飾作品。圖／新北市原民局提供
專業模特兒接棒展演設計師潘怡良結合原住民族織紋與當代剪裁的服飾作品。圖／新北市原民局提供

以山林為背景，溪水是舞台布置一部分，一場專業時裝秀搬進烏來。新北原民局辦烏來織藝節8日登場，10名在地泰雅族人開秀，身穿傳統服飾、攜帶漁獵器具亮相，呈現烏來的織藝與生活文化，再由專業模特兒接棒，展示國際知名服裝設計師潘怡良結合原住民族織紋、服飾元素與現代剪裁的設計作品，並與歌手家家合力展演，讓觀眾看見傳統織藝如何走進當代時尚。

「烏來泰雅族文化時尚秀」充滿巧思，新北市賽考利克山林智慧文化傳承協會帶來魚叉、魚簍、魚筌、獵背、網背袋、獵刀及弓箭等傳統生活器具，讓觀眾看見過去溪流漁獵、山林採集與日常生活的樣貌；接著由烏來織女Sayun Yuraw周彭玉鳳及Migo Hakaw高蓮君召集在地族人，組成「織的對話」演出，展示烏來泰雅族屈尺群傳統服飾，包括：女士珠帽、披肩、織紋片裙及孩童織服。

第二階段的時尚展演由設計師潘怡良操刀，專業模特兒穿上結合原民織紋、傳統服飾元素與當代剪裁的時裝走上伸展台。潘怡良以泰雅族傳統織紋為設計主軸，運用白、黑、紅三大主色調，打造12套融合傳統文化與現代美學的時尚服裝，並透過專業模特兒登台演繹泰雅族織藝的獨特魅力。

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜說，參與走秀的族人清一色是素人，首次走上伸展台，看著大家從後台準備時的緊張不安、興奮期待，到真正站上伸展台那一刻的自信，讓人感動不已。由烏來族人先登上舞台，讓大家首先看見族服、狩獵器具的日常使用方式，並認識織紋背後的文化根源，再觀看專業模特兒詮釋設計師的時裝，更能深刻體會時尚與文化的連結對話。

Siku Yaway林瑋茜說，烏來長期累積織藝技術與工藝人才，透過專業舞台、設計合作及在地參與，希望讓更多人看見織藝在快時尚當道的時代仍持續被學習、使用與創作。

10位烏來泰雅族人率先登上伸展台，展示傳統服飾與生活器具。圖／新北市政府原民局提供
10位烏來泰雅族人率先登上伸展台，展示傳統服飾與生活器具。圖／新北市政府原民局提供

10位烏來泰雅族人登上伸展台，展示傳統服飾與生活器具。圖／新北市原民局提供
10位烏來泰雅族人登上伸展台，展示傳統服飾與生活器具。圖／新北市原民局提供

2026烏來織藝節集結在地族人、設計師、模特兒、織者、文化工作者及表演團隊共同參與。圖／新北市原民局提供
2026烏來織藝節集結在地族人、設計師、模特兒、織者、文化工作者及表演團隊共同參與。圖／新北市原民局提供

新北原民局辦烏來織藝節8日登場，希望能讓更多人看見族群文化之美。圖／新北市原民局提供
新北原民局辦烏來織藝節8日登場，希望能讓更多人看見族群文化之美。圖／新北市原民局提供

設計師 設計 泰雅族 烏來 模特兒

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