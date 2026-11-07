大安森林公園生態博覽會登場 彭啓明：完整示範都市林解熱與生態功能

台北市政府工務局公園處與大安森林公園之友基金會共同主辦的「2026生態博覽會」今天登場，極端天氣日益嚴峻，今年特別以「森入大安『涼』測行動」為主題，規劃五大「冷知識」的森士集章任務、生態講堂及手作DIY等多元活動，帶領民眾從熟悉的公園出發，實地探索綠地環境如何化身為都市生活不可或缺的「抗熱解方」。

副市長張溫德在開幕致詞時表示，全球氣候變遷日益顯著，極端高溫已成為現代城市必須正視的嚴峻課題。如何在推動城市快速發展的同時，保有兼具自然、綠意與舒適的生活環境，是市府團隊持續努力的核心方向。

他說，有「都市之肺」美譽的大安森林公園，在公部門與長期認養公園的大安森林公園之友基金會等民間團體的緊密合作下，已成功由傳統的休閒遊憩公園，蛻變為兼顧生態棲地、環境教育與休閒功能的「生態化公園」。它不僅調節了都市的微氣候、有效降低熱島效應，更在炎熱的盆地城市中，為市民撐起了一片能休息、乘涼、親近自然的綠色庇護所。

環境部長彭啓明也出席活動，全程仔細了解各攤位的展示。他說，今年環境部門口擺了六個馬桶，很多人路過都會好奇停下來看。這是環境部和基金會一起推動改善台灣如廁文化的行動；因為公廁乾不乾淨、好不好用，是民眾每天最有感的環境品質，也是一座城市文明程度的縮影。

彭啓明說，到現在還有很多人會問：「衛生紙可以丟馬桶嗎？」答案是可以的！從環境部門口的六個透明馬桶，就可清楚了解，台灣使用的衛生紙遇水容易分解，丟進馬桶沖掉，不但能避免廁所裡垃圾桶的異味和衛生問題，也減少清潔人員的負擔。

另外，環境部也和基金會一起倡議增加坐式馬桶，讓高齡長輩、行動不便的朋友、孕婦和帶著小孩的家長，坐式馬桶都更安全、更友善，好的如廁環境應該照顧到每一個人。

彭啓明盛讚大安森林公園之友基金會不僅長期認養大安森林公園，更長年投入公廁改善，還在公園裡改建公廁，用行動實踐好的公廁品質，進而把產官學民的經驗帶到各地，真的幫了很大的忙。

環境部近期也在推動都市林、增加城市綠蔭，彭啓明表示，基金會也是環境部重要的夥伴。今年國家啟動都市林政策，各地說明會收到很多寶貴意見，年底會提出「國家都市林推動計畫」。大安森林公園就是最好的示範：鳳頭蒼鷹、領角鴞在這裡棲息，螢火蟲在市中心復育成功，一片森林讓城市更涼爽，也讓人與自然更靠近。

他說，如果全台灣每一個縣市都有一個像「大安森林公園之友基金會」這樣的民間夥伴，一起守護公園、推動都市林、改善如廁文化，相信我們會更快走到目標。

北市公園處表示，今年博覽會活動的最大亮點，是全新規劃的五大「冷知識」的森士集章任務。活動串聯了公園內的大生態池、落羽松區、臺北健森房、1號公廁及基金會主題館，引導民眾從水域生態、樹蔭調節、綠色能源到生態友善設施，一步步實地解開公園降溫與永續運作的秘密。最有趣的是，民眾完成集章後，還能親手將集章卡組裝成精美的小風車，把在公園學到的風向與環境知識帶回家，延續日常的綠色觀察。

公園處表示，大安森林公園如此豐富的生態成果，絕非一朝一夕之功，而是公部門、民間團體與廣大市民長期攜手呵護的結晶。特別感謝大安森林公園之友基金會長期認養，並在環境營造與生態教育上的無私奉獻，也感謝今天共襄盛舉的各領域生態夥伴。