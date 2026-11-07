「西門町大拜拜」來了! 下周二艋舺助順將軍爺出巡遶境

西門町百年信仰中心艋舺助順將軍廟，今年建廟164周年，首度舉辦「迎干豆媽祈福平安健走」活動，台北市長蔣萬安出席活動指出，傳統宮廟文化這次與健走運動結合，讓民眾一邊運動、一邊祈福，沿途欣賞河岸美景，感受古艋舺的百年歷史風華。

助順將軍廟又稱晉德宮，擁有超過百年歷史，2024年底完成修復，展現嶄新風貌。今天舉辦迎干豆媽祈福平安健走及平安福宴，上午從大稻埕延平宮前廣場出發，全程步行6.3公里抵達晉德宮旁電影主題公園。

蔣萬安指出，晉德宮每年都會特別前往關渡宮恭迎媽祖，與助順將軍爺共同出巡遶境，守護地方、庇佑鄉親。今年在晉德宮主任委員徐鳴崗的用心規畫下，將傳統宗教文化與時下盛行的健走活動結合，規畫全長6.2公里的祈福路線，讓民眾沿途欣賞河岸風光，也能重溫昔日艋舺河港商業繁盛的歷史記憶。

蔣萬安指出，下周二農曆10月2日就是助順將軍爺出巡遶境的重要日子，也就是地方俗稱的「西門町大拜拜」。希望市民朋友共襄盛舉，無論是到西門町逛街、看電影，都不妨停下腳步，一同參與這場熱鬧的傳統宗教盛事，感受在地宮廟信仰的文化魅力。

蔣萬安說，宮廟不僅是地方重要的信仰中心，更承載著城市的歷史記憶與世代情感。台北市政府將持續支持地方信仰與傳統文化的保存及傳承，讓不同年齡、不同世代的市民，都能親近並認識台北豐富多元的文化底蘊。