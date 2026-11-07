「安心台北，有你有我」大遊行 1114一起站出來

圖／蔣萬安競選總部 提供

蔣萬安競選總部今（5）日，正式發布「安心台北，有你有我」大遊行，邀請市民好朋友於11月14日「逗陣作伙走」，以實際行動支持台北持續穩健前行。台北市長候選人蔣萬安表示，讓市民安心，是自己一直以來肩負的責任，也呼籲所有認同台北安心理念的好朋友，一起站出來，共同支持市民優先、團結向前的台北。

蔣萬安表示，這幾天無論走訪市場或街頭，都有許多市民朋友主動將一顆顆愛心貼紙貼在他身上，給予滿滿的鼓勵與支持。這些溫暖的心意，不僅代表市民對他的肯定，更反映大家期待一個能夠安心生活、安定打拚的台北，而這正是自己責無旁貸的責任。蔣萬安強調，好的政策要安可、好的團隊要安可，台北的進步更要安可，邀請大家11月14日一起站出來，安心大遊行，我們不見不散。

競總總幹事羅智強表示，遊行主題「安心台北」代表蔣萬安以實際政績，以及正直善良的特質，讓市民對台北感到安心；「有你有我」則象徵台北的未來需要每一位市民共同參與、共同支持。他指出，一張小小的愛心貼紙，讓大家看見一份大大的力量，因為「萬安讓市民安心，市民也讓萬安安心」，希望將這份市民與蔣萬安之間相互支持的力量延續下去，從貼上一顆愛心，到大家一起向前走，把對萬安的鼓勵、對台北的期待，化為團結前進的實際行動。

競總執行總幹事徐巧芯表示，本次遊行以「愛心」作為主軸元素，邀請市民朋友穿上具有愛心元素的衣服、帽子、背包或配戴愛心飾品，也可以在活動現場、競總領取官方「安心貼」，發揮創意，將對蔣萬安的支持與對台北的心意穿在身上。此外，活動也特別歡迎親子安心同行、毛孩安心同行，並規劃相關活動，讓不同年齡層的市民都能一同參與，展現台北溫暖、團結的城市力量。

台北市議會議長戴錫欽表示，蔣萬安過去四年的市政表現，市民都看在眼裡，無論是先前競選總部成立，或近期市場、夜市掃街拜票，都獲得許多市民熱情支持與熱烈迴響。市民也期待能有一場大型活動，凝聚各界支持力量。因此，競選總部順應民意，舉辦「安心台北，有你有我」大遊行，台北市黨部及黨籍議員也將共同加入、助講，邀請所有市民朋友踴躍參與，展現對台北未來的期待。

國民黨團書記長徐弘庭表示，近期有許多民眾向他反映，看到很多選舉的錯假訊息與標籤式攻擊。他指出，民主的價值應建立在理性討論與事實基礎上，而非透過相互指責、散布不實訊息來操作輿論。徐弘庭呼籲，認同民主應有正向發展、期待台北持續進步的市民朋友，11月14日一起貼上愛心貼紙、勇敢站出來，以實際行動表達對理性民主與台北未來的期待。

競選總部說明，「安心台北，有你有我」大遊行將於11月14日14時開始集結，14時30分正式出發，規劃黃、藍兩條遊行路線。黃線以競選總部（敦化北路、南京東路口）為起點，由蔣萬安、競總主委盧秀燕領軍；藍線則從大安森林公園（新生南路、信義路三段口）出發，由蔣萬安牽手石舫亘領軍，兩條路線將於大巨蛋前（光復南路）會合，再一同邁向市府，預計於16時在台北市府前安心大會師。

競選總部表示，兩條路線最終匯聚市府，代表台北隊將以最堅定的步伐，延續過去四年的施政成果，一步一腳印邁向精彩、榮耀的下一個四年。誠摯邀請所有市民朋友11月14日一起站出來，讓安心的力量匯聚，攜手為台北的未來繼續向前。

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蔣萬安競選團隊提供 廣告