板橋慈惠宮、接雲寺發獎學金 嘉惠板橋916名學子

板橋慈惠宮與接雲寺長年深耕在地公益，十餘年來持續發放獎助學金，鼓勵逆境中仍勤奮向學的優異學子。今年兩間宮廟總計頒發340萬元獎助學金，涵蓋板橋區內20所國中與34所國小，共計916位學生受惠。其中，國中受獎生每名獲頒5000元，國小學生每名獲頒3000元。這份實質的肯定與支持，讓在地莘莘學子得以在充裕的資源下安心就學、勇於追夢。

廟方長年秉持媽祖與觀世音菩薩的慈悲精神，將信仰力量轉化為推動社會向上的動能。除了頒發成績優異與弱勢獎助學金外，兩間宮廟的慈善足跡亦延伸至多元關懷面向，包括定期發放冬令慰問金與物資賑濟等。廟方長期投入各項社會教化與公益事業，年年榮獲新北市績優宗教團體「公益慈善」及「社會教化」類獎項殊榮，充分展現民間信仰回饋社會的強大能量。

板橋區長陳奇正表示，慈惠宮與接雲寺不僅是地方重要的信仰中心，更是民間公益慈善的卓著典範。兩間宮廟對在地教育發展的投入不遺餘力，除了固定頒發獎助學金減輕家庭負擔外，更積極資助板橋區內各級學校更新校園設備，並贊助各項教育訓練經費。廟方將信眾的愛心轉化為具體行動，實質提升區域教育品質，維護良好的校園學習環境。

教育是改變未來的關鍵，基層教育的扎根更需要社會各界共同呵護。宮廟團隊希望透過長期的教育資源補助，為學童建構更完善的成長空間，讓每一位孩子都不因環境限制而放棄理想。陳區長也特別期許獲獎的莘莘學子，能夠珍惜這份來自社會的溫暖與善意，在學業上持續努力突破，未來學有所成後也能以實際行動回饋鄉里，讓社會的愛心種子生根發芽。

從基層教育的推動到弱勢族群的關懷，板橋慈惠宮與接雲寺展現了傳統民間信仰深厚的人文溫度。信眾的香油錢與虔誠信仰，在此轉化為造福地方的實質善舉，不僅止於求神庇佑，更將大愛落實於社會每個角落。廟方期盼藉由這項維持十餘載的善舉，牽引更多社會資源投入公益，讓這份善的循環在地方生生不息，為社會注入源源不絕的正向影響力。

板橋慈惠宮長年深耕在地公益，今頒發獎助學金給再地國中小學生。圖／板橋區公所提供

板橋區長陳奇正（左五）感謝板橋慈惠宮無私奉獻。圖／板橋區公所提供