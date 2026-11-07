公共工程最高榮譽 新北抱回8座金質獎 六都唯一獲2座特別貢獻獎

工程界最高榮譽的「第26屆公共工程金質獎」得獎名單揭曉，新北市政府一舉抱回8項殊榮，更是六都唯一榮獲2座特別貢獻獎的城市，近8年來獲獎總數居全國地方政府之冠。侯友宜市長表示，此次獲獎代表新北工程品質與團隊實力備受肯定，市府會持續把每一項工程做好，讓市民感受到新北的進步，打造最安全便利的幸福城市。

工務局長馮兆麟指出，本屆金質獎受理全國27個機關推薦157件作品角逐，新北市在5大類獎項獲得3座優等、2座佳作，另獲2座主辦機關「特別貢獻獎」及1座個人貢獻獎，總計8項殊榮，涵蓋停車場興建、歷史建築修復、道路改善及公共設施維護管理等領域。

新北市政府今年勇奪3項金質獎「優等」，包括新工處「三重玫瑰立體停車場多目標新建工程」，透過斜坡車道設計，低底盤車輛能順利進出，並兼顧社區停車需求與結合市民活動中心，獲建築類優等。觀旅局「新北市歷史建築瑞芳瑞三鑛業修復及再利用工程（第二期）」，運用3D點雲技術及口述歷史資料，精準修復運煤系統、洗煤機等礦業設施，重現猴硐百年礦業風華，獲建築類優等。

養工處「三重區龍濱路（龍門路－長樂街）兩側人行道改善工程」，融合地方墨韻特色及宮廟意象，打造安全友善的人行空間，並提升環境生態韌性，讓老舊街道蛻變為兼具安全、生態及文化特色的城市廊道，獲土木類優等。

交通局「永和區永平國小（操場）停車場新建統包工程」、「新北市三重區三重商工地下停車場」，各獲得建築類及公共設施維護類佳作，透過停車空間建置及設施管理優化，提升區域停車服務量能。

值得一提的是，新工處2013年成立以來，年年獲得金質獎肯定，今年更連續4年獲得「公共工程品質優良獎連續10屆得獎之特別貢獻獎」；養工處也連續3年獲得「公共工程品質優良獎連續5屆得獎之特別貢獻獎」，創下全國地方政府唯一有2個機關同獲此獎的紀錄。個人貢獻獎則是積極推動優質社會住宅工程的城鄉發展局科長陳以霖。

馮兆麟表示，公共工程品質來自每位工程夥伴從規劃、設計、施工等專業投入，市府持續落實品質把關，將優質工程建設轉化為市民有感的生活環境。「第26屆公共工程金質獎」頒獎典禮將於今年12月2日下午在台北市中油大樓國光廳舉行。

新北市新工處「三重玫瑰立體停車場多目標新建工程」，斜坡車道設計可供低底盤車輛順利進出，榮獲建築類優等。圖／新北市工務局提供

新北市觀旅局「新北市歷史建築瑞芳瑞三鑛業修復及再利用工程 第二期」以科技修復礦業遺址、循環再利用實踐文化永續，榮獲建築類優等。圖／新北市工務局提供