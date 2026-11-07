台北國際旅展北觀處力推觀音山林梢步道 穿梭樹冠俯瞰山海美景
全台年度旅遊盛事「2026 ITF台北國際旅展」昨起到9日在南港展覽館一館展開，交通部觀光署「國家形象館」以「台灣起步走 TAIWAN, LET'S GO — 垂直風景的旅行」為策展主軸，帶領民眾從「步道」出發，透過定位座標串聯不同海拔景觀，引導旅人循跡發現各地自然風貌與人文故事。北觀處力推觀音山林梢步道，體驗穿梭樹冠俯瞰山海美景。
交通部觀光署國家形象館今年特別透過海拔高度的變化，展現臺灣多樣化的生態生態與人文底蘊。其中北觀處推薦「觀音山-林梢步道」，作為都會近郊踏青與享受自然的極佳起點。
林梢步道以平緩舒適的高架木棧道建造，流暢穿梭於綠意昂然的樹林之間。旅人漫步其間，不僅能漫步於樹冠層視線之中、聆聽林間風聲與鳥鳴，更能輕鬆將遠方山海景色盡收眼底。
北觀處指出，觀音山距離城市僅咫尺之遙，非常適合在忙碌生活之餘安排一段專屬自然的時光，並串聯北海岸海景與在地沿途采風，打造兼具山林療癒與海洋風情的輕旅行。
北觀處將今天（7日）下午5時30分在國家形象館舞台區舉辦專場推介活動，
攤位亮點十足，祭出多項旅展限定優惠與豐富遊程，不僅有豐富的優惠行程與在地美食，旅展期間只要來到北觀處攤位，追蹤點讚FB粉絲專頁並完成現場小遊戲，即可參與抽獎活動，展點台北南港展覽館1館1樓攤位 K1307。
• 狸小路燒肉館：憑ITF入場券至狸小路消費，即可將精美伴手禮好禮帶回家。
• 鉅虎國際旅行社：提供金山沐舍溫泉飯店及基隆長榮桂冠住宿與泡湯優惠方案。
• 喜舍咖啡：推出旅展限定的「海上下午茶雙人套票」、單人釣魚體驗優惠，以及十人包船享海派對超值方案。
• 蔡技食品：買任選2罐海鮮醬即送櫻花蝦夾心手工蛋捲；另有與喜舍咖啡聯名的海上下午茶特惠套票。
• 委託行街區股份有限公司（基隆委託行）：推出多款基隆在地走讀遊程早鳥特惠，另售特色手工夾心蛋捲禮盒。
• 台灣好行：現場販售野柳、北海岸、金山萬里等多款精選遊程套票。
活動相關資訊請參考：
北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw
皇冠海岸觀光圈：https://theme.northguan-nsa.gov.tw/crowncoast/
北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/
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