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新北安芯中心雙應變中心完工 員工憂搬遷交通不便

中央社／ 新北6日電

新北市三重區第二行政中心「安芯中心」9樓警察勤務指揮中心及23樓消防局災害應變中心，硬體裝修已完成，軟體系統也已銜接上線。部分局處將搬遷，員工憂心新址交通接駁不便。

消防局今天在安芯中心廣場發表2027年消防形象月曆，現場周邊工程仍持續進行，部分民眾因工地封閉，找不到「2026新北城市展」參觀動線，也不清楚安芯中心所在位置。

市府表示，安芯中心已取得使用執照，1至6樓為公共服務及共享空間，7至22樓為警察、衛生、勞工、交通等機關辦公空間，23至26樓則規劃災害應變中心、智慧交通中心及市政會議室。

市長侯友宜5日下午視察安芯中心，在市警局長方仰寧、水利局長宋德仁、工務局長馮兆麟等陪同下，瞭解整體環境及各機關進駐準備情形，要求施工單位積極處理內部裝修及各局處搬遷規劃，以安全、舒適為優先。

部分原設於市府大樓的局處預計本月中旬搬遷，但有員工告訴中央社記者，新辦公室水電尚未完成，且原本搭乘高鐵、台鐵及捷運即可抵達市府，搬遷後須轉乘捷運環狀線或新莊線，通勤便利性受到影響。

市府今天發布新聞表示，9樓警察勤務指揮中心及23樓災害應變中心已完成硬體裝修，軟體系統也已銜接上線；其他空間採逐層查驗點交，再由進駐機關辦理室內裝修，以縮短整備期程。

市警局長方仰寧表示，勤務指揮中心將納入新北市災害應變中心10大資訊系統之一，透過即時資訊傳輸及路口監視器（CCTV）影像，有助交通維護及治安管理。

消防局長陳崇岳告訴記者，災害應變中心整合消防局119火場影像傳輸平台、雲端部署決策儀表板，以及衛生局、交通局、水利局智慧資訊平台，有助整合行政資源、提升服務效能。

警察 新北

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