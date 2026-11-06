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公共工程金質獎肯定 新北永平國小、三重商工停車場獲工程與維護佳作

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市永和區永平國小地下停車場」榮獲第26屆公共工程金質獎「公共工程品質優良獎」佳作。圖／新北市工務局提供
新北市永和區永平國小地下停車場」榮獲第26屆公共工程金質獎「公共工程品質優良獎」佳作。圖／新北市工務局提供

素有「公共工程奧斯卡獎」之稱的行政院公共工程委員會「第26屆公共工程金質獎」得獎名單隆重出爐。新北市交通局推動停車場建設再傳捷報，交通局主辦的「永平國小地下停車場」榮獲「公共工程品質優良獎」佳作，「三重商工地下停車場」則摘下「公共設施維護管理獎」佳作。兩座停車場分別在硬體建設品質及後期營運維護領域獲得專業肯定，展現新北市推動優質公共工程與智慧化管理的堅實實力。

新北市交通局長鍾鳴時表示，一座成功的公共工程不僅要「蓋得好」，更必須「管得好」。新北市府長期以來皆以工程品質、安全管理及市民實際需求為核心理念，從前期規劃設計、施工品質嚴密控管，一路延續至營運期維護，落實公共建設全生命週期的嚴謹管理。此次兩座停車場同步榮獲金質獎佳作殊榮，不僅給予市府工程與管理團隊高度肯定，更彰顯市府團隊持續提升公共停車服務水準的成果。

榮獲「公共工程品質優良獎」佳作的永平國小地下停車場，總工程經費達15.7億元，規劃提供238格小型車與692格機車停車位。該項目除大幅紓解永和地區長年緊繃的停車需求外，更完美結合校園環境翻新，特別設置家長接送臨停區，並同步重新整建校園操場與體育活動場域，讓學生享有更安全舒適的學習與運動空間，成功創造區域停車建設與校園環境雙贏的局勢。

交通局進一步說明，永平國小地下停車場從前期規劃、地方溝通協調、工程設計至實際施工等階段，均嚴格執行品質控管機制，並透過廉政平台維持整體工程透明度。停車場內更全面導入智慧化停車管理系統，以及全場域火焰與煙霧預警偵測設備，兼顧日常停車便利性與嚴密消防安全，攜手為地方市民打造一座極具安全性、智慧化且環境友善的優質公共停車空間。

獲得「公共設施維護管理獎」佳作的三重商工地下停車場，曾在「2026年度新北市政府公共工程優質獎」中勇奪首度設立的「設施維護管理優質獎」。作為前瞻基礎建設計畫全國第一座完工的立體停車場，該場自2019年啟用至今經歷逾7年營運，在維護管理上展現極高科技思維。全場導入智慧化管理，整合AI車牌辨識、智慧尋車及車位在席偵測，更全國首創電動車四重防災機制，針對場內充電與電動車停放增設防災預警，大幅拉升安全防護層級。

三重商工停車場在永續綠建築設計上也深具巧思，順應地景導入大尺度「風、光、綠」採光井，並配置太陽能發電設備與雨水回收系統。營運團隊透過完善的巡檢與維護機制，確保設施隨時保持最佳運作狀態，穩定提供民眾安全且便利的停車體驗。

鍾鳴時強調，公共建設的真正價值不單在於完工啟用那一刻，更在於能否發揮長期效益。此次兩座停車場分別在建置與維護端獲獎，代表新北市推動公共建設全生命週期的努力獲得全國專業評審肯定。展望未來，交通局將持續提升工程品質，結合智慧科技、節能減碳與永續安全管理，不斷強化公共停車設施效能，讓新北市民享有更安心便利的停車服務。

新北市三重商工地下停車場」摘下第26屆公共工程金質獎「公共設施維護管理獎」佳作。圖／新北市工務局提供
新北市三重商工地下停車場」摘下第26屆公共工程金質獎「公共設施維護管理獎」佳作。圖／新北市工務局提供

新北市交通局推動停車場建設再傳捷報，永平國小 三重商工停車場榮獲第26屆公共工程金質獎工程品質與維護管理佳作肯定。圖／新北市工務局提供
新北市交通局推動停車場建設再傳捷報，永平國小 三重商工停車場榮獲第26屆公共工程金質獎工程品質與維護管理佳作肯定。圖／新北市工務局提供

三重 金質獎 停車場

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