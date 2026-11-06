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健康五禽戲動起來 汐止區白雲里長輩樂活新風貌

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
大家一起走出家門養成運動習慣，強身健體的同時增進了鄰里間的交流與互動。圖／觀天下有線電視提供
大家一起走出家門養成運動習慣，強身健體的同時增進了鄰里間的交流與互動。圖／觀天下有線電視提供

汐止區白雲里積極推動地方健康樂活風氣，里內的五禽之戲社團，每個星期有四天會在籃球場上課，在老師的教導下，逐一拆解虎、鹿、熊、猿、鳥五戲的動作要領，學員們做五禽戲養生，也吸引越來越多人參加，大家一起走出家門動一動，讓自己更健康。

五禽之戲在這裡上課己經10幾年，不僅能帶動更多居民走出家門養成運動習慣，也在強身健體的同時增進了鄰里間的交流與互動，讓大家越動越健康、生活更有活力，除了五禽戲，老師也做了延伸，結合音樂律動，達到伸展效果。

指導老師提到，五禽之戲是熊虎鹿鳥猿，這五種動物，它每天日常的一些動作的模擬，然後做出一些延展。它是太極導引氣功的延伸過來，所以，它是太極拳之父，因為是五禽之戲，這個戲就可以延伸出很多很多的一些運動出來，所以才會有一些體操、毛巾操、健身操等等，給同學他們有多元化的學習。

學員說，退休後沒有事做就來上課，參加五禽之戲已經10幾20年了，覺得自己都變健康了，而且活到老就動到老，最重要就是身體健康，還有也交了很多朋友。

白雲里長陳俊地表示，五禽之戲已經在這邊運動了好多年，以前原本是沒有籃球場，後來當選里長以後，找出這塊國有地，然後新北市政府協助做的一個籃球場，提供休息運動非常的好，希望這個球場以後改為風雨球場，讓里民風雨無阻都可以在這運動。

汐止 健康 里長

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