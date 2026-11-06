汐止區文化里康安橋木頭護欄老舊 地方盼更新確保安全

汐止區文化里康誥坑溪的櫻花大道，每年都吸引很多人賞花，再加上附近社區大樓多，進出的人不少，只是路口康安橋的木頭欄杆，因使用時間長久老舊，所以新北市議員白珮茹在接獲陳情後，也邀請相關單位辦理會勘，希望能夠進行更新，讓行人進出更安全。

汐止區文化里水源路上的人行道工程，己經進入尾聲，整個路口變開闊，行人通行更友善，只是一旁的康安橋，雖然人行道也會一併改善，不過橋上現有的木造護欄部分，使用時間長久已經老舊。

新北市議員白珮茹表示，主要是來看看文化里人行道改善的工程，另外，也發現康安橋的橋面其實做好了，至於周邊的護欄，會再請相關的公單位來，把周邊的護欄做更新，因為目前是木造的，但是因為木造已經有一段日子，所以上面有一些老化的現象，會再請相關單位做一個檢修，然後該換掉的把它重新更新。

文化里長候選人郭裕琳說，這邊欄杆因為長年風吹日曬雨淋已經有腐鏽的狀態，感謝白議員積極幫忙請相關單位來處置，讓大家有個安全的步道跟休息的空間。