快訊

美股「大崩盤」臨頭了嗎？AI概念股殺盤最慘 緊盯這4個紅燈是否亮起

巴布亞紐幾內亞施壓 外交部宣布閉館撤員、檢討雙邊關係

撿到槍？川普連發兩貼文嗆選民「愛投民主黨」：股市崩跌只能怪自己

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止區文化里康安橋木頭護欄老舊 地方盼更新確保安全

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
康安橋木頭欄杆老舊，地方盼更新提供更安全的使用環境。圖／觀天下有線電視提供
康安橋木頭欄杆老舊，地方盼更新提供更安全的使用環境。圖／觀天下有線電視提供

汐止文化里康誥坑溪的櫻花大道，每年都吸引很多人賞花，再加上附近社區大樓多，進出的人不少，只是路口康安橋的木頭欄杆，因使用時間長久老舊，所以新北市議員白珮茹在接獲陳情後，也邀請相關單位辦理會勘，希望能夠進行更新，讓行人進出更安全。

汐止區文化里水源路上的人行道工程，己經進入尾聲，整個路口變開闊，行人通行更友善，只是一旁的康安橋，雖然人行道也會一併改善，不過橋上現有的木造護欄部分，使用時間長久已經老舊。

新北市議員白珮茹表示，主要是來看看文化里人行道改善的工程，另外，也發現康安橋的橋面其實做好了，至於周邊的護欄，會再請相關的公單位來，把周邊的護欄做更新，因為目前是木造的，但是因為木造已經有一段日子，所以上面有一些老化的現象，會再請相關單位做一個檢修，然後該換掉的把它重新更新。

文化里長候選人郭裕琳說，這邊欄杆因為長年風吹日曬雨淋已經有腐鏽的狀態，感謝白議員積極幫忙請相關單位來處置，讓大家有個安全的步道跟休息的空間。

汐止 文化 白珮茹

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

動線重整、環境改造 汐止站前綠地展新貌

國1后雅段拓寬兼顧地方交通 楊瓊瓔爭取改善5處箱涵和堤南路

藍批爭取堵南到汐止自行車道斷點割稻尾 童子瑋辦反批市政有頭無尾

嘉北區段徵收打造健康醫療特區 嘉市議員促納入長照銀髮產業　

相關新聞

新北消防月曆義賣 添購住警器幫獨老

新北市府消防局今天發表明年形象月曆，消防與救護、志工融合淡江大橋等城市地標行銷建設，銷售所得盈餘預計將添購住宅用火災警報...

打造國際陶藝交流舞臺 鶯歌陶博館2028年「申請展」12月1日起開放徵件

新北市立鶯歌陶瓷博物館辦理「申請展」至今已邁入第20個年頭，歷年來持續邀請來自世界各地的藝術家攜手展出，透過豐富多元的創作形式與文化觀點，深耕當代陶藝的繽紛面貌。陶博館宣布，117年（2028年）「申請展」將於115年12月1日零時起至116年2月1日17時止正式開放徵件。本次全面採取線上申請方式，誠摯邀請國內外優秀陶藝家、藝術創作者及專業策展人踴躍提出前瞻性的展覽提案，攜手讓國際化的陶藝創作在陶博館舞台綻放耀眼光芒。

大漢溪人工濕地迎秋意 蘆葦、芒與甜根子草交織成河岸「芒花」盛景

隨著秋意漸濃與東北季風吹拂，新北市大漢溪人工濕地的禾本科植物紛紛抽穗，褐色、銀白與雪白的花穗隨風搖曳，為水岸與沙洲鋪上一層季節限定的秋日毯景。許多民眾常將整片景致統稱為「芒花」，但其中其實涵蓋了蘆葦、芒以及甜根子草三種植物。新北市政府高灘地工程管理處特別公開辨識祕訣，邀請民眾走入濕地，透過觀察生態與外觀特徵，輕鬆解開秋季河岸的花海奧秘。

新北消防月曆發表 猛男美女結合城市地標做公益

2027新北消防形象月曆今天正式發表，共有12名男性、4名女性消防員參與拍攝，並結合淡江大橋、捷運三鶯線、市立美術館等城市地標作為拍攝場景，每本售價119元，扣除必要成本其餘所得捐贈新北市好日子愛心大平台，即將透過全家便利商店通路販售。

科學把關食安斥資1.2億 新北衛生局重陽實驗室揭牌啟用

新北市衛生局因應食安風險與公共衛生挑戰，斥資1.2億元於蘆洲重陽大樓打造國家級「重陽實驗室」，檢驗量能比過去大幅提升4成。市長侯友宜今天在揭牌啟用儀式表示，未來除與中央嚴密合作，並與臺北、桃園、基隆共構防護網絡。

網美風「夢幻城堡」違規寄養 林口特寵業者遭重罰10萬元

替毛寶貝找寄養場所，除了看網路照片、環境布置及評價，更要確認實際住宿空間是否合法！新北市林口區1家特定寵物業者在未納入許可證核准的營業場所範圍收容3隻寄養貓咪，被動保處裁處10萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。