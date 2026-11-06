打造國際陶藝交流舞臺 鶯歌陶博館2028年「申請展」12月1日起開放徵件

新北市立鶯歌陶瓷博物館辦理「申請展」至今已邁入第20個年頭，歷年來持續邀請來自世界各地的藝術家攜手展出，透過豐富多元的創作形式與文化觀點，深耕當代陶藝的繽紛面貌。陶博館宣布，117年（2028年）「申請展」將於115年12月1日零時起至116年2月1日17時止正式開放徵件。本次全面採取線上申請方式，誠摯邀請國內外優秀陶藝家、藝術創作者及專業策展人踴躍提出前瞻性的展覽提案，攜手讓國際化的陶藝創作在陶博館舞台綻放耀眼光芒。

陶博館館長張啟文表示，陶博館每年藉由公開透明的「申請展」徵件機制，不僅為全球陶藝創作者及策展人搭建優質發表平台，更提供頂尖的專業展覽空間。館內包含擁有挑高格局與通透自然採光的「陽光特展室」，以及動線開闊、能讓觀眾近距離細細凝視作品質感與細節的「陶藝長廊」。兩大優質展間相輔相成，歷年來成功吸引眾多極具獨特風格的國際藝術家跨海申請，展現多元文化交流的成果。

張啟文指出，以今年展出的精采檔期為例，遠在南美洲的智利女性藝術家們便特別組團舉辦聯展，以當代視野深刻詮釋前哥倫布時期的古文明韻味；亦有來自奧地利的藝術家，將中南亞興都庫什山區的田野調查成果巧思轉化為當代陶藝創作。陶博館期盼透過專業展室與國際文化視野的交會，持續鼓舞全球創作者分享實踐結晶，進一步推動台灣與國際陶藝界深刻的對話與合作交流。

本屆「申請展」徵件類別相當豐富，共分為「個展」、「聯展」及「策展」三大類別。凡是長期從事陶藝創作、陶瓷製作之國內外個人、藝術團體或獨立策展人，均具備資格提出申請計畫。為突顯當代陶藝美學，送審作品必須以陶瓷材料為主要創作媒材。最終經過專業評審獲選的展覽提案，將由陶博館安排於117年（2028年）在1樓陽光特展室或地下1樓陶藝長廊登場展出，帶領大眾一覽當代陶瓷藝術的豐富面貌。

在報名程序方面，有意申請者請至陶博館官方網站的「展覽與徵件」專區，下載117年申請展簡章與「送審資料表」。創作者需備齊個人及展覽計畫等相關文件後，於徵件截止期限前，將資料以電子郵件寄送至指定電子信箱（ntpc60508@ntpc.gov.tw）即可完成線上報名程序。館方將召開專業評審會議，預定於116年3月31日前於官網正式公告最終評審結果。

陶博館強調，透過優質空間與完善的徵件體系，期盼能匯聚更多跨領域、跨國界的水準之作。不論是長期深耕陶藝的在地工藝家，或是嘗試結合跨媒材與AI創意的青年藝術家，都能透過這座國際舞台展現當代陶藝的無限可能。歡迎國內外創作團隊把握機會投件，共同為台灣與全球陶藝發展注入新穎動能。

想了解更多詳細徵件辦法、簡章規定與相關申請細節，歡迎民眾與創作者逕至新北市立鶯歌陶瓷博物館官方網站（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）查詢，或造訪官方臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）獲取第一手最新消息。

陶博館2028年「申請展」將於115年12月1日開放線上徵件。圖／陶博館提供