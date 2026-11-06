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新北消防月曆義賣 添購住警器幫獨老

中央社／ 新北6日電
2027新北消防形象月曆6日正式發表，新北市長侯友宜（2排中）、消防局長陳崇岳（2排左）等人同台合影。 中央社
2027新北消防形象月曆6日正式發表，新北市長侯友宜（2排中）、消防局長陳崇岳（2排左）等人同台合影。 中央社

新北市府消防局今天發表明年形象月曆，消防與救護、志工融合淡江大橋等城市地標行銷建設，銷售所得盈餘預計將添購住宅用火災警報器，有助老舊公寓的獨老弱勢族群防災。

發表會在新北市政府第二行政中心（安芯中心）廣場舉行，市長侯友宜並且感謝認購與捐款的企業，謝謝他們幫助消防局充實消防設備與協助老舊社區防災。

新北消防局長陳崇岳接受中央社記者訪問表示，新北有68萬戶5層樓以下老舊住宅，住警器（住宅用火災警報器）是未設火警自動警報設備的住宅所使用的獨立式火警探測器。在火災發生初期發出85分貝以上的巨大警報聲響，爭取黃金逃生時間。

他表示，這次義賣月曆所得扣除必要成本預估有新台幣40萬元盈餘，加上企業捐贈的約100萬元捐款，將捐助給社會局「愛心大平台」，利用款項購置3000顆獨立式偵煙探測器（住警器），有助於獨居老人與弱勢家庭的居住安全。

消防局今天發表形象月曆，透過消防形象代言人行銷淡江大橋、捷運三鶯線及新北市美術館等城市地標，今年更挑戰於淡江大橋高空垂降拍攝，3月代言人中和分隊員林智暐與特搜大隊南雅分隊員魏裕倫，在橋梁旁吊掛拍攝，將消防人員專業救援技能融入影像。

月曆也呈現消防及救護志工的服務故事。第二大隊文化分隊的救護志工曾郁雯代言4月，她說，自己是護理師，想要多幫助人而投入志工，去年10月投入救護勤務不久便遇到一起墜樓、病患生命垂危案，當下雖然震驚與緊張，但仍在學長姐帶領下協助病患給氧與處置。

同樣是救護志工的樹林消防分隊呂馨媛，除有繪畫與射箭專長，還因護理專業參加2019全國機械式心肺復甦機（MCPR）比賽獲得特優；此次代言6月，與夥伴站在淡水河口的救生艇上拍攝，她接受中央社記者訪問表示，也因想助人而投入志工行列。

月曆還在捷運車廂、海邊沙灘等地拍攝，展現消防滅火機器人、攀岩、空拍機勘查救火與多功能滅火水箱車等救災器材與人員。

消防局表示，本屆消防形象月曆持續與全家便利商店合作，售價為新台幣119元，取自119報案專線諧音，民眾可透過相關通路認購，會將愛心轉化為實際幫助弱勢的行動。

義賣 月曆 獨老

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