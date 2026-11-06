大漢溪人工濕地迎秋意 蘆葦、芒與甜根子草交織成河岸「芒花」盛景

隨著秋意漸濃與東北季風吹拂，新北市大漢溪人工濕地的禾本科植物紛紛抽穗，褐色、銀白與雪白的花穗隨風搖曳，為水岸與沙洲鋪上一層季節限定的秋日毯景。許多民眾常將整片景致統稱為「芒花」，但其中其實涵蓋了蘆葦、芒以及甜根子草三種植物。新北市政府高灘地工程管理處特別公開辨識祕訣，邀請民眾走入濕地，透過觀察生態與外觀特徵，輕鬆解開秋季河岸的花海奧秘。

新北市高灘處長黃裕斌表示，這三種植物雖外型相似，棲地卻有顯著差異。蘆葦主要生長於淺水池畔、溝渠及泥灘，其根系周圍的微生物還具備淨化濕地水質的功能；芒則多布署於坡地、堤岸及步道旁；至於甜根子草，則普遍扎根於大漢溪河床與高灘地的砂質環境，是打造秋季河岸壯闊白色花海的最重要主角。民眾只要留意生長之處，便能大致區分植物種類。

若要精準分辨，可透過花穗顏色與型態來細看。蘆葦花穗多呈蓬鬆且略為下垂的褐色至紫褐色；芒的花穗具分枝狀，初開時呈現淡紫紅色，成熟後轉為亮眼銀白，且其葉緣帶有細小鋸齒，觀察時應避免徒手拉扯以防割傷；甜根子草則擁有細長葉片與蓬鬆潔白的花穗，遠望宛如一層綿密棉絮覆蓋沙洲。秋冬正是這三種植物綻放的季節，歡迎民眾把握佳期前來親近自然。

除了賞花走讀外，若想深入探訪濕地生態與水資源循環，可前往位於華江橋下的「大漢溪濕地生態廊道導覽中心」。中心提供團體預約導覽服務，開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時（週一休館）。民眾可至高灘處官網下載表格，或電洽服務中心（02-2250-5958）申請專人解說，讓大小朋友在遊憩賞景之餘，同步了解人工濕地的生態保育意義。

前往新海一、二、三期人工濕地賞花交通十分便利。搭乘公車的民眾，可搭乘310、307、810、857或786路線至「板橋國中，板橋435藝文特區」站下車，經由新月橋即可順連濕地步道。自由行的朋友亦可搭乘大眾運輸搭配自行車或步行，在清涼秋風中盡情探索沿線豐富的自然生命力。

自行開車或騎車的民眾，則可將車輛停放於板橋四汴頭越堤道停車場，或由湳仔溝橫移門進入大漢溪自行車道，向北步行約15分鐘即可抵達新海三期人工濕地。沿途路況平緩，相當適合全家大小放慢腳步散步拍照，一覽大漢溪畔的多元生態面貌。

相關旅遊與生態資訊，民眾可至新北市政府高灘地工程管理處官方網站鄉：https://www.hrcm.ntpc.gov.tw/查詢，或至臉書搜尋「大漢溪濕地生態廊道服務中心」粉絲專頁了解最新動態。邀請國人把握舒適的秋高氣爽時節，安排一趟寓教於樂的濕地輕旅行。

新北市高灘處指出，甜根子草具有細長葉片及蓬鬆潔白的花穗。圖／新北市高灘處提供

新北市高灘處說，芒的花穗呈分枝狀，初開時帶有淡紫紅色，成熟後轉為銀白色。圖／新北市高灘處提供