新北消防月曆發表 猛男美女結合城市地標做公益

2027新北消防形象月曆今天正式發表，共有12名男性、4名女性消防員參與拍攝，並結合淡江大橋、捷運三鶯線、市立美術館等城市地標作為拍攝場景，每本售價119元，扣除必要成本其餘所得捐贈新北市好日子愛心大平台，即將透過全家便利商店通路販售。

早期稱為消防猛男月曆，如今已邁入第19屆，近年平均每年售出上萬本。新北市消防局長陳崇岳指出，今年16名代言人為了拍攝作業準備近半年，除了展現健美體態，也希望讓民眾看見消防工作背後的專業。過去月曆主角是健美肌肉和消防裝備，近年逐漸融入城市特色，今年更將新北重大建設搬進鏡頭，呈現不同於以往的消防形象。

2027新北消防形象月曆持續與全家便利商店合作販售，實際販售期間及方式依官方公告為準。銷售所得扣除成本捐作新北市公益用途，讓民眾在支持消防月曆的同時，也能將愛心轉化為實際行動。

市長侯友宜表示，消防形象月曆不僅展現消防人員的專業與活力，更透過創新影像呈現城市建設與安全守護的緊密連結。今年結合淡江大橋、三鶯線及市立美術館等重大市政建設，記錄城市發展多元風貌，也展現消防團隊持續精進專業、守護市民安全的使命。未來消防局將持續推動消防安全宣導，深化全民防災意識，並透過月曆公益認購，將市民的支持轉化為實際公益力量，與市民攜手打造安全、宜居、幸福的新北市。

2027新北消防形象月曆今天正式發表，共有12名男性、4名女性消防員參與拍攝，並結合淡江大橋、捷運三鶯線、市立美術館等城市地標作為拍攝場景。記者林昭彰／攝影

2027新北消防形象月曆今天正式發表，開場安排消防員與富邦啦啦隊員一起跳舞暖場。記者林昭彰／攝影

新北市消防局長陳崇岳（右二）受訪指出，今年16名代言人為了拍攝作業準備近半年，除了展現健美體態，也希望讓民眾看見消防工作背後的專業。記者林昭彰／攝影

2027新北消防形象月曆今天正式發表，共有12名男性、4名女性消防員參與拍攝，並結合淡江大橋、捷運三鶯線、市立美術館等城市地標作為拍攝場景，即將透過全家便利商店通路販售。記者林昭彰／攝影