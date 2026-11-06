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科學把關食安斥資1.2億 新北衛生局重陽實驗室揭牌啟用

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市衛生局因應食安風險與公共衛生挑戰，斥資1.2億元於蘆洲重陽大樓打造580坪國家級「重陽實驗室」。今天揭牌啟用。記者林昭彰／攝影
新北市衛生局因應食安風險與公共衛生挑戰，斥資1.2億元於蘆洲重陽大樓打造580坪國家級「重陽實驗室」。今天揭牌啟用。記者林昭彰／攝影

新北市衛生局因應食安風險與公共衛生挑戰，斥資1.2億元於蘆洲重陽大樓打造國家級「重陽實驗室」，檢驗量能比過去大幅提升4成。市長侯友宜今天在揭牌啟用儀式表示，未來除與中央嚴密合作，並與臺北、桃園、基隆共構防護網絡。

侯友宜指出，新北市原有的實驗室已經老舊，因此在2年前開始重新規畫建構580坪重陽實驗室，包含「化學、微生物、放射性核種、分子生物」四大專業檢驗領域，並已取得衛福部食品藥物管理署與國際ISO/IEC 17025雙重認證，同時發展跨領域傳染病相關檢測，快速應對食安等各項公共衛生挑戰。

衛生局長陳潤秋補充說明，重陽實驗室不只空間擴大、設備更新，更將「智慧科技」與「以人為本」的理念融入其中，導入物聯網(IoT)與人工智慧(AI)技術，設置「人臉辨識門禁」做到零接觸安全管制，並透過「行動化樣品流程管理系統」實現全流程無紙化作業與數據精準追蹤。同時首創「微生物AI影像輔助判讀系統」，將檢驗影像數位化以促進知識共享，避免因人員異動造成經驗斷層。

另外在防護設計上，化學質譜儀室採「人機分離設計」達到「機器精準、人員安全」目標，微生物實驗室打造優於現行法規要求的「負壓生物安全第二等級(BSL-2)空間」，全新分子生物PCR實驗室更能加速諾羅或A肝病毒等食源性病原的篩檢應變及傳染病登革熱病毒之檢測。

新北市衛生局因應食安風險與公共衛生挑戰，斥資1.2億元於蘆洲重陽大樓打造580坪國家級「重陽實驗室」，市長侯友宜（右四）今天主持揭牌啟用儀式。記者林昭彰／攝影
新北市衛生局因應食安風險與公共衛生挑戰，斥資1.2億元於蘆洲重陽大樓打造580坪國家級「重陽實驗室」，市長侯友宜（右四）今天主持揭牌啟用儀式。記者林昭彰／攝影

新北市衛生局因應食安風險與公共衛生挑戰，斥資1.2億元於蘆洲重陽大樓打造580坪國家級「重陽實驗室」，市長侯友宜（左二）今天主持揭牌啟用儀式。記者林昭彰／攝影
新北市衛生局因應食安風險與公共衛生挑戰，斥資1.2億元於蘆洲重陽大樓打造580坪國家級「重陽實驗室」，市長侯友宜（左二）今天主持揭牌啟用儀式。記者林昭彰／攝影

新北市衛生局因應食安風險與公共衛生挑戰，斥資1.2億元於蘆洲重陽大樓打造580坪國家級「重陽實驗室」。今天揭牌啟用。記者林昭彰／攝影
新北市衛生局因應食安風險與公共衛生挑戰，斥資1.2億元於蘆洲重陽大樓打造580坪國家級「重陽實驗室」。今天揭牌啟用。記者林昭彰／攝影

食安 衛生局 實驗室

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