網美風「夢幻城堡」違規寄養 林口特寵業者遭重罰10萬元

替毛寶貝找寄養場所，除了看網路照片、環境布置及評價，更要確認實際住宿空間是否合法！新北市林口區1家特定寵物業者在未納入許可證核准的營業場所範圍收容3隻寄養貓咪，被動保處裁處10萬元罰鍰。

稽查人員日前到該營業場所例行查核，業者起初配合檢查，卻在引導查看環境時，刻意以活動式貓籠阻擋通往夾層閣樓的動線。稽查人員察覺異狀要求移開籠具，進入夾層檢查發現內有3隻住宿貓隻。

進一步查證，業者雖經常於社群媒體張貼夾層空間的精美照片招攬顧客，但該區域並非合法申請核准的特定寵物業營業場所範圍，已涉及擅自擴大營業範圍。

依據動保法規定特定寵物業者提供寄養服務，必須在許可證核准的營業場所範圍內經營；若要變更營業場所或使用面積，應依法辦理許可變更。即使業者將空間布置得舒適、美觀，也不能自行將未經核准的區域當作寄養場所。對飼主而言，預約時看到的環境照片，不一定代表毛寶貝實際入住的空間，因此事前確認、現場查看格外重要。

業者陳述意見指稱，因1樓貓隻身體不適，需要清潔整理，才一時疏忽將住宿貓隻暫時移至夾層隔離。然而動保處查核發現，1樓核准營業範圍內仍有其他合法籠具及足夠的走道空間，與業者所述情形不符，且業者未能提出完整住宿影像佐證，相關說詞不足採信。動保處綜合現場查核事證及相關規定，依法裁處10萬元罰鍰，並命業者停止於未核准區域經營寄養業務，另須完成3小時動物保護講習。

新北市動保處表示，特定寵物業者應確實遵守許可管理規定，不得擅自增設或使用未經核准的營業空間，並應確保寄養動物獲得妥善照顧。民眾選擇寵物寄養服務時，除了確認業者是否持有有效的特定寵物業許可證，也應留意實際寄養空間是否位於核准營業範圍內，並事先了解住宿環境、日常照護及緊急醫療安排。

如發現疑似違法經營情形，可撥打1959動物保護專線或新北市動保處電話（02）2959-6353通報，共同維護動物福利及消費者權益。

該店一樓核准範圍內尚有其他處合法籠具及足夠走道空間。圖／新北市動保處提供

動保員當場要求業者移開籠具出現了通往夾層的空間。圖／新北市動保處提供

動保處不定期稽查、年度查核及對特定寵物業者評鑑，嚴格要求業者落實法規。圖／新北市動保處提供