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北投湯守觀音祭 走訪台北遍路

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台北北投湯守觀音祭即日起至十五日展開，包括市集與藝文表演和走讀導覽等。今年適逢北投普濟寺內石雕湯守觀音一二一周年，也是台灣第一家溫泉旅館「天狗庵」創立一三○周年，市長蔣萬安指出，普濟寺享有「溫泉守護寺」的美名，見證北投溫泉產業與地方文化的發展歷史。

蔣萬安昨前往北投溫泉博物館出席開幕典禮。蔣萬安表示，北投普濟寺不僅是地方重要的信仰中心，寺內著名的石雕「湯守觀音」，更有「守護溫泉的觀音」之意，讓普濟寺享有「溫泉守護寺」的美名；二○二三年他曾見證原本供奉於普濟寺、後來流入民間收藏的「藥師如來佛」，在地方各界共同努力下，重返普濟寺，至今仍讓他相當感動。

今年適逢湯守觀音一二一周年，主辦單位特別擴大舉辦「湯守觀音祭」，安排湯守觀音與藥師如來佛聯袂巡祈為地方祈福。同時也特別邀請日本石川縣七尾市「蕾普拉歌劇團」來台公益演出，預計吸引逾千民眾參與。

蔣萬安指出，透過宗教、文化與藝術交流，深化台日深厚情誼。主辦單位規畫結合天狗庵歷史的「台北遍路石佛巡禮」，帶領民眾走訪百年古蹟與石佛遺跡，循著歷史足跡重新認識北投。

另外，北投普濟寺整修工程預計於今年底啟動。蔣萬安指出，此次市府也將投入千萬元經費補助整修工程，期盼透過修復與維護，讓普濟寺以嶄新風貌呈現在市民面前，延續百年古蹟的歷史價值。

北投 觀音 台北

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