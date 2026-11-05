動線重整、環境改造 汐止站前綠地展新貌

汐止火車站每天進出的人多，只是一旁的公園綠地廣場，因為已經老舊，還有原本的動線混亂，尤其youbike租借站幾乎佔據大片公園，影響民眾休憩，所以汐止區公所在今年中進場大改造，整體動線調整，環境也做了整頓，以及改善排水，現在工程完工展現新風貌。

新北市議員白珮茹表示，在汐止站前綠地，因為後方本來是屬於youbike的轉運站，常常很多的車子隨便的擺放，讓整個公園變得容易亂，而且人行的動線也不清楚，整理後的動線，整條路規劃出來，不論是嬰兒車、買菜車或是個人要走都很方便，而且空間變得非常的明亮乾淨，尤其公園的動線，把騎車的動線來分開之後，民眾走起來也比較安全。

新昌里長林碧霞說，原本公園內放著很多的youbike，放的也亂七八糟，一些民眾經過行走也很困難，經過這次跟礦坑遊戲場一起改造，youbike租借站移到最旁邊，放的也很整齊，也讓公園綠地更開闊。

站前綠地，在火車站的精華區，這裡的門面，其實也攸關的市民第一眼進來汐止對當地的觀感，很感謝區公所相關單位的配合，在年初的會勘後，可以在今年如期的完工，開放給周邊的民眾來休憩使用。尤其站前公園綠化的非常茂密，那樹上不時的聽到鳥叫聲，這一片綠意，讓來這邊的人可以聽到蟲鳴鳥叫，可以在早晨黃昏，太陽沒有那麼大的時候，都可以來這裡散散步，汐止的市容也更好。