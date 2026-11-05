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企業捐3萬元 助淡水新興國小導護志工充實裝備

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
在地企業捐贈充實導護志工裝備，讓導護媽媽與志工夥伴在執勤時更加安全。圖／紅樹林有線電視提供
在地企業捐贈充實導護志工裝備，讓導護媽媽與志工夥伴在執勤時更加安全。圖／紅樹林有線電視提供

淡水地區冬天多雨潮濕，每天在路上指引學童交通安全的導護志工，極需良好的雨天裝備才能安心執勤。由於志工團隊經費有限，過往部分志工甚至需自行準備透氣舒適的裝備，為此，在地企業紅樹林有線電視特別捐贈新臺幣3萬元，為導護志工採購新雨衣及肩燈等裝備，以實際行動守護志工與學童的上下學安全。

新北市議員陳家琪於捐贈儀式中出席見證並致謝。她表示，新興國小是淡水區學生人數最多的學校，學童通學安全至關重要，十分需要在地導護志工共同維持交通順暢與安全。她非常感謝紅樹林有線電視展現企業社會責任，關懷志工們長期在雨天執勤的辛勞，協助整批更新使用多年的雨衣設備並添購安全裝備，讓導護媽媽與志工夥伴在執勤時更加安全順心，也讓孩子們在學校學習更加安心。

新興國小校長李連成表示，對紅樹林有線電視的公益善舉，與陳家琪議員的關心協調表達由衷感謝。校方指出，導護志工們幾乎每天風雨無阻，致力於為孩子們打造無虞的通學環境，有了企業與社會資源的挹注與裝備升級，能為每天辛苦執勤的志工提供更佳的防護，持續為新興國小的孩子們守護一條安全通學的路。

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