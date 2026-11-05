淡水區大庄里成立愛心認養小棧 為毛寶貝尋找幸福

新北市政府動物保護防疫處攜手淡水區大庄里長林建仲，在里辦公處成立「毛寶貝愛心認養小棧」，透過鄰里據點推廣認養，讓民眾不用特地前往動物之家，也能就近認識等待家庭的犬貓。這是淡水區第3間里辦公處認養小棧，也是新北市第18間里辦認養小棧。

大庄里長林建仲表示，里內先前常接獲民眾反映流浪貓活動衍生的環境衛生問題。為兼顧動物照護與居民生活品質，他主動邀集里內關心浪貓的愛心人士組成溝通群組，透過彼此交流，逐步推動「定點、定量、餵後清理」的友善餵養方式，並嘗試設置附有標示及編號的固定餵食箱，建立餵養人與動物相關資料，讓照護工作更有秩序，面對社區浪貓議題，除了持續與里民溝通，也希望結合絕育、健康照護及寄生蟲防治等措施，逐步凝聚共識，讓動物獲得適當照顧，同時維護社區環境整潔。

除了推動社區流浪貓管理，林建仲也長期投入動物保護工作，每年定期與動保處及淡水動物之家合作辦理狂犬病疫苗巡迴施打，近期也舉辦認養活動，協助收容犬貓尋找合適家庭。談起自己與動物的緣分，林建仲表示，4年前曾在里辦公處樓上發現一隻剛開眼不久的幼貓，因不捨牠無人照顧，便決定留下來照料，沒想到一養就是4年。這隻被大家暱稱為「里辦親善貓」的毛寶貝，平時活潑好動，還會幫忙抓老鼠，成了里辦公處的最佳親善大使，也讓往來的里民感受到動物陪伴的溫暖。這段經歷更讓林建仲希望透過成立愛心認養小棧，讓更多民眾有機會認識收容動物，尤其為社區長者及有意認養的家庭，增加接觸與互動的機會。

新北市動保處表示，里辦公處是貼近民眾生活的重要據點，透過設置愛心認養小棧，能讓認養資訊走進日常生活，增加收容犬貓被看見、被認識的機會。今年新北市里辦愛心認養小棧已協助31隻毛寶貝找到新家，展現地方合作推動認養的成果。未來亦持續結合各區公所、里辦公處及在地團體，推廣「認養不棄養」、「為愛絕育」及負責任飼養等觀念，也鼓勵民眾以理性溝通、環境清潔及適當管理，共同面對社區動物照護議題。歡迎市民朋友走訪認養小棧，給等待中的毛寶貝一個溫暖的家。