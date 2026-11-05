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貢寮區防汛表現榮獲團體第一 區長、課長雙獲防汛績優獎

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
公所做好各項排水設施維護及防汛整備工作，提升地方防災韌性。圖／觀天下有線電視提供
公所做好各項排水設施維護及防汛整備工作，提升地方防災韌性。圖／觀天下有線電視提供

貢寮區公所在「114年度雨水下水道及道路側溝維護管理績效考評」中表現優異，榮獲團體第三組第一名肯定；此外，區長柯建輝及工務課長林志遠也因長期投入地方防汛整備工作，雙雙獲頒「防汛績優人員獎」，展現公所團隊在防汛及排水維護工作的努力與成果。

雨水下水道及道路側溝是維護地方排水順暢的重要設施，也是防範積淹水、守護居民生命財產安全的重要防線。貢寮區公所平時持續辦理排水設施巡查、側溝清疏及環境維護，並於颱風及豪雨期間加強防汛整備，掌握地方排水狀況，及時處理淤積及排水問題，降低強降雨對居民生活的影響。

貢寮區長柯建輝表示，此次獲得團體第一名及個人防汛績優獎，是對公所團隊長期努力的肯定，也是持續守護地方安全的責任。感謝工務課及全體同仁在平時巡查、清疏及防汛期間的辛勞付出，也感謝地方鄉親對區政工作的支持與配合。未來公所將持續做好各項排水設施維護及防汛整備工作，提升地方防災韌性，為貢寮打造更安全、宜居的生活環境。

貢寮 績效

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