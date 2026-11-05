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認養之後不孤單 新北動保處提供到府訓犬課程

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
「梅林」透過訓犬師到府訓犬課程，現在是特優寶寶，與家人開心出遊。圖／新北市動保處提供
「梅林」透過訓犬師到府訓犬課程，現在是特優寶寶，與家人開心出遊。圖／新北市動保處提供

犬隻進入認養新家庭，可能因環境改變、生活習慣不同導致缺乏安全感，出現吠叫、隨地便溺等問題。為協助認養家庭度過適應期，新北市動保處推出「到府訓犬課程」，由專業訓犬師直接到家中提供個別化建議，協助毛寶貝穩定融入家庭生活。

飼主呂小姐在三芝動物之家認養的黑色米克斯犬「梅林」，剛到新家庭出現適應不良，不僅如廁習慣需重新建立，面對其他犬隻也有過於激動的情形。動保處收到飼主求助後，迅速協調專業訓犬師到府輔導。

透過觀察犬隻身體狀況、居家活動空間及日常行為，考量「梅林」左後腿萎縮，訓犬師建議將原本使用的尿盆改為尿布墊，並透過固定如廁位置、適時引導及正向鼓勵等方式，協助逐步建立室內如廁習慣。針對面對其他犬隻容易激動的情形，訓犬師則協助飼主辨識犬隻的情緒訊號，學習適當的應對與牽繩引導技巧。

經過到府訓練，專業訓犬師不只協助梅林改善行為，更重要的是教導飼主如何與牠溝通、理解牠的需求，以及遇到問題應如何處理，也讓認養家庭在遇到教養問題時獲得專業支持。

三芝動物之家站長謝弘斌表示，犬隻初到新環境，常因環境刺激或生活作息改變，而出現吠叫、如廁習慣改變及與其他犬隻互動不穩定等情形。面對這些狀況，應先了解行為發生原因，而非一味要求犬隻立即改變。透過適當的環境管理、循序漸進的引導及正向鼓勵，並協助飼主學習辨識犬隻的行為訊號，才能逐步建立安全感，減少人犬相處的挫折。

新北市自去年推動「認養後到府訓犬課程」，截至目前已成功協助12名飼主改善認養動物適應問題。提升認養家庭面對行為問題的能力，降低因不理解犬隻需求而產生的挫折、及減少退養情形。

動保處表示，犬隻需要時間適應新家庭，飼主也需要學習理解牠們的行為與需求。凡認養新北市各動物之家犬隻的飼主，可優先安排至毛寶貝生命教育園區參與犬隻行為課程，學習犬隻行為及照護知識。

如認養後遇有因不適應環境產生行為問題，可依個案情形安排專業訓犬師到府協助，透過現場觀察與個別化建議，協助飼主找到適合的教養方式，期盼透過專業支持與持續陪伴，讓每隻毛寶貝都能安心融入家庭，實踐「認養不棄養、愛牠一輩子」的理念。報名資訊請至新北市動保處官網查詢：https://reurl.cc/9D0MDV。

新北市動保處推出「到府訓犬課程」，由專業訓犬師直接到認養新家庭提供個別化建議，協助毛寶貝穩定融入家庭生活。圖／新北市動保處提供
新北市動保處推出「到府訓犬課程」，由專業訓犬師直接到認養新家庭提供個別化建議，協助毛寶貝穩定融入家庭生活。圖／新北市動保處提供

「梅林」透過訓犬師到府訓犬課程，現在是特優寶寶！圖／新北市動保處提供
「梅林」透過訓犬師到府訓犬課程，現在是特優寶寶！圖／新北市動保處提供

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