台灣第一家溫泉旅館創立滿130年 北投迎湯守觀音121周年慶典

北投湯守觀音祭今開幕，今年適逢北投普濟寺內石雕湯守觀音121周年，也是台灣第一家溫泉旅館「天狗庵」創立130周年。台北市長蔣萬安上午致詞指出，普濟寺享有「溫泉守護寺」的美名，見證北投溫泉產業與地方文化的發展歷史。

蔣萬安上午前往北投溫泉博物館，出席「2026北投湯守觀音祭—台北遍路暨天狗庵130週年巡禮」開幕典禮。蔣萬安表示，北投普濟寺不僅是地方重要的信仰中心，寺內著名的石雕「湯守觀音」，更有「守護溫泉的觀音」之意，讓普濟寺享有「溫泉守護寺」的美名。

蔣萬安說，2023年他曾親自前往普濟寺，參加「八十八番藥師如來榮歸大典」，見證原本供奉於普濟寺、後來流入民間收藏的「藥師如來佛」，在地方各界共同努力下，終於重返普濟寺。這段珍貴文化資產重回原址的過程，至今仍讓他印象深刻、相當感動。

今年適逢湯守觀音121周年，主辦單位特別擴大舉辦「湯守觀音祭」，安排湯守觀音與藥師如來佛聯袂巡祈，為地方祈福。同時，也特別邀請日本石川縣七尾市「蕾普拉歌劇團」來台公益演出，預計吸引超過千位民眾參與。

蔣萬安指出，透過宗教、文化與藝術交流，不僅讓更多民眾認識北投獨特的歷史故事與文化底蘊，也進一步深化臺日之間的深厚情誼。主辦單位特別規畫結合天狗庵歷史的「台北遍路石佛巡禮」，帶領民眾走訪百年古蹟與石佛遺跡，循著歷史足跡重新認識北投，感受這座溫泉小鎮的昔日風華與獨特魅力。

另外，北投普濟寺整修工程預計於今年底啟動。蔣萬安指出，市府高度重視歷史文化資產的保存與維護，從前期與寺方討論整修需求、研擬管理維護計畫，到後續緊急搶修等工作，都持續提供協助。此次市府也將投入千萬元經費補助整修工程，期盼透過修復與維護，讓普濟寺以嶄新風貌呈現在市民面前，延續百年古蹟的歷史價值，也讓北投珍貴的文化資產持續傳承。