新北耶誕城今年擴增7處響應燈區 綠小雞籲評估主活動跨區輪辦

2026新北歡樂耶誕城將於11月13日登場，今年除板橋4大主題燈區，也首度擴大串聯新北7處響應燈區。新北市板橋區議員候選人陳俊諺表示，耶誕城多年來累積品牌知名度，但活動帶來的交通及居民生活負擔也應正視，建議評估將主要活動移至其他具備交通及場地條件的行政區輪流舉辦，並結合各地冬季觀光特色，讓耶誕城效益擴散至更多地方。

今年新北歡樂耶誕城自11月13日至12月27日，為期45天，以「旅行」為主題，結合卡娜赫拉的小動物，規畫市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場4大主題燈區，並新增三重安芯中心、鶯歌新北市美術館、新莊中港大排廣場、五股環保藝術公園、淡水老街廣場、新店裕隆城及中和四號公園等7處響應燈區，透過即時連線同步開城，將節慶燈飾延伸至板橋以外的行政區。

陳俊諺表示，應珍惜耶誕城多年累積的品牌知名度，但若交通問題持續難以有效改善，市府可進一步評估主要活動由其他具備交通及場地條件的行政區輪辦，板橋則保留特色市集、文化表演及在地活動，避免大型活動長期集中在同一地區。

針對今年已擴大設置響應燈區，陳俊諺認為，未來還可依地方參與意願及觀光需求，進一步延伸至貢寮、瑞芳、石門等外圍行政區，並配合各地花期、產期及冬季旅遊特色，從11月至隔年1月陸續串聯不同節慶內容，帶動地方觀光。

他舉例，貢寮可結合芒花季及貢寮鮑等當季海味，石門、坪林可規畫冬茶品茗，雙溪串聯12月起的茶花賞遊，金山、萬里則可結合溫泉及在地美食，搭配燈飾、市集、手作及小型表演，讓地方店家與居民共同參與，發展不同區域的冬季節慶特色。

不過，陳俊諺強調，主活動輪辦及響應燈區擴展，都必須先評估交通、場地及居民生活的承受能力，不能只是將板橋的交通負擔轉移到其他地方。包括接駁、停車、上下客及散場疏運，都應事先規畫，公車改道、站點調整及YouBike替代資訊也須提前公告。

他指出，活動周邊的垃圾清運、廁所維護及噪音管理同樣重要，施工、表演及撤場時段應妥善安排，並確保住宅、店家出入口及救援通道暢通，也要實際檢視輪椅、嬰兒車通行動線，納入冬季風雨備案。

陳俊諺表示，相關構想也呼應新北市長候選人蘇巧慧日前受訪時提出的討論方向。蘇巧慧認為，耶誕城應兼顧交通疏運、在地經濟及城市認同，至於在板橋多點舉辦，或由新北29區輪流舉辦，都可以開放討論。