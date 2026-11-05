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新北永平國小地下停車場啟用 串聯捷運接送與停車需求 一次性全面升級

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市永和區永平國小地下停車場今天舉辦啟用典禮，提供238格小型車位及692格機車停車位，由市長侯友宜與立委林德福、新北市議會副議長陳鴻源及市議員許昭興等人共同點燈啟用。記者王長鼎／攝影
新北市永和區永平國小地下停車場今天舉辦啟用典禮，提供238格小型車位及692格機車停車位，由市長侯友宜與立委林德福、新北市議會副議長陳鴻源及市議員許昭興等人共同點燈啟用。記者王長鼎／攝影

近年永和地區規模最大的指標性公共建設「永平國小地下停車場」於今（5）日舉辦啟用典禮。新北市長侯友宜出席表示，本案自2019年5月提案並歷經7年6個月克服工程障礙，將自今晚6時起開放免費試營運至12月4日，12月5日正式營運，提供民眾兼具校園安全與捷運轉乘的便利空間。

新北市長侯友宜指出，市府近8年來於中、永和地區已推動完成19座停車場，包含16座平面及3座立體停車場，累積提供1257格小型車位與2702格機車位。目前全市另有11座停車場正積極施工中，預計完工後可再進一步提供3924格小型車位及4922格機車位，持續擴充市民停車供給。

在完善基礎停車空間的同時，市府亦全面導入智慧化與綠能設施。除了透過智慧管理平台提供車位即時查詢及政策數據分析，全市已有313處停車場設有1181格充電車位，規劃於2032巷年前再擴增300格充電專用位，全力建構便利且永續的綠能智慧城市環境。

永和地區因人口密集且土地取得困難，在維持學校正常教學前提下進行地下3層開挖，極具工程挑戰性。侯友宜強調，全案始終秉持「孩子安全第一」原則，市府團隊持續與校方及家長妥善溝通，透過施工動線分流與嚴密防護措施，順利降低對師生日常教學的影響。

總工程經費達15億7000萬元的永平國小地下停車場，規劃有238格小型車位及692格機車位，並預留連通道直通捷運萬大中和線LG05站。場內特別設置地下臨停接送區，能有效減少校門口車輛臨停繞行，提供學童更安全的上下學環境，同時改善周邊尖峰時段交通。

新北市交通局長鍾鳴時說明，工程自2024年1月開工後面臨國際供應鏈挑戰，施工團隊掌握物料動態並彈性調度，於今年7月完成主體工程、8月底開學前交付全新操場。此外，本案成立廉政平臺結合跨機關監督，並導入智慧工地即時監測噪音與空氣品質，確保品質與資訊透明。

永平國小地下停車場將於12月5日起正式收費，小型車臨停每小時40元、機車每次20元；全日月票4,500元、里民月票3,600元，自即日起至11月15日開放月票登記。未來隨著萬大中和線通車，將進一步整合捷運轉乘、家長接送與日常停車需求，實現都市空間最大效益。

新北市永和區永平國小地下停車場今天舉辦啟用典禮，提供238格小型車位及692格機車停車位，串聯捷運接送與停車需求，一次性全面升級，天井讓地下3樓也能綠意盎然。記者王長鼎／攝影
新北市永和區永平國小地下停車場今天舉辦啟用典禮，提供238格小型車位及692格機車停車位，串聯捷運接送與停車需求，一次性全面升級，天井讓地下3樓也能綠意盎然。記者王長鼎／攝影

新北市永和區永平國小地下停車場今天舉辦啟用典禮，提供238格小型車位及692格機車停車位，市長侯友宜說，免費試營運後於今年 12月5日正式營運，提供民眾兼具校園安全與捷運轉乘的便利空間。記者王長鼎／攝影
新北市永和區永平國小地下停車場今天舉辦啟用典禮，提供238格小型車位及692格機車停車位，市長侯友宜說，免費試營運後於今年 12月5日正式營運，提供民眾兼具校園安全與捷運轉乘的便利空間。記者王長鼎／攝影

新北市永和區永平國小地下停車場今天舉辦啟用典禮，提供238格小型車位及692格機車停車位，串聯捷運接送與停車需求，一次性全面升級。記者王長鼎／攝影
新北市永和區永平國小地下停車場今天舉辦啟用典禮，提供238格小型車位及692格機車停車位，串聯捷運接送與停車需求，一次性全面升級。記者王長鼎／攝影

新北市永和區永平國小地下停車場今天舉辦啟用典禮，提供238格小型車位及692格機車停車位，串聯捷運接送與停車需求，一次性全面升級。記者王長鼎／攝影
新北市永和區永平國小地下停車場今天舉辦啟用典禮，提供238格小型車位及692格機車停車位，串聯捷運接送與停車需求，一次性全面升級。記者王長鼎／攝影

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