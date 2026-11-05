陽管處招募保育志工　走入山林守護大屯火山群

陽明山國家公園管理處今天表示，陽明山國家公園隨著造訪山友與遊客日益增長，園區脆弱的動植物棲地與綿長山徑，更需要細緻且深度的巡查與維護，即日起招募第4期保育志工，透過系統性的培訓課程，成為步道與生態的守護者。

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處上午透過新聞稿指出，陽明山國家公園與大台北都會區相鄰，長年扮演著都會綠肺與生態方舟的角色，也是無數市民親近自然的後花園，隨著山友與遊客日益增長，園區需要更細緻與深度的巡查與維護。

陽管處表示，志工是陽管處推動生態保育最堅實的後盾，隨著保育業務深入山區各角落，園區亟需更多具備野外行動力的新血，投入深山路況巡檢、步道環境巡護及自然棲地營造等專業協力工作。

陽管處表示，這次預計招募30名保育志工，自即日起至30日受理報名，歡迎年滿18歲至65歲，熱愛山林、具備充沛體能與野外活動經驗，並樂於團隊合作的夥伴加入，透過系統性的培訓課程，將成為步道與生態的守護者，相關招募簡章與報名方式已公布於陽管處全球資訊網及官方臉書。