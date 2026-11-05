印度排燈節11月7日淡水漁人碼頭登場 免費入場、抽德里來回機票

新北市政府首度攜手印度台北協會舉辦「2026印度排燈節」，11月7日下午4時至晚間8時30分將在淡水漁人碼頭觀海廣場登場，現場安排印度古典舞蹈、寶萊塢歌舞、傳統點燈儀式及特色市集，還有陶土油燈彩繪體驗，晚間更將抽出長榮航空台北至印度德里來回機票等獎項，活動免費入場。

新北市秘書處表示，排燈節（Diwali）是印度最重要的傳統節慶之一，象徵光明驅走黑暗、善良戰勝邪惡，重要性如同華人農曆春節。今年首度與印度台北協會合作，選在淡水漁人碼頭舉辦，結合印度傳統圖騰與淡水河海景觀，打造充滿異國風情的燈海。

活動將以傳統點燈儀式揭開序幕，接續安排印度古典舞蹈、寶萊塢風格樂舞、現場樂團演奏及文化影像展演，晚間還有DJ演出，讓民眾體驗印度傳統與現代文化。

除了舞台表演，現場也設置「Diya陶土彩繪工作坊」，邀請民眾親手彩繪象徵祝福與希望的印度傳統陶土油燈；特色市集則集結印度香料美食、傳統工藝品及特色飲品，讓民眾透過美食、手作認識印度文化。

晚間另安排大型摸彩，獎項包括長榮航空「台北－印度德里」來回機票等好禮，增添活動趣味。

新北市秘書處長祝惠美表示，淡水擁有山海景觀、人文歷史及便利交通，根據交通部觀光署統計，已連續兩年蟬聯全台最熱門觀光景點冠軍，加上淡江大橋完工通車，進一步串聯淡水、八里兩岸，期盼透過國際文化節慶活動，讓更多民眾認識淡水及新北的多元城市魅力。

市府表示，活動11月7日下午4時至晚間8時30分在淡水漁人碼頭觀海廣場舉行，免費開放民眾參加，詳細活動流程及摸彩資訊，可至印度台北協會官方Facebook粉絲專頁查詢。