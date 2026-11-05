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立委陳昭姿周六發起「低碳飲食」遊行！北市濟南路一段清晨6時起全線交管

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
民眾黨立委陳昭姿與民間團體本周六將在立法院附近，舉辦「減碳植植走」遊行暨園遊會，號召民眾走上街頭，轄區中正一警方公布交管圖。記者翁至成／翻攝
民眾黨立委陳昭姿與民間團體本周六將在立法院附近，舉辦「減碳植植走」遊行暨園遊會，號召民眾走上街頭，轄區中正一警方公布交管圖。記者翁至成／翻攝

為了響應淨零排放與永續飲食，民眾黨立委陳昭姿與民間團體本周六在立法院周邊，舉辦「減碳植植走」遊行暨園遊會，號召民眾走上街頭。轄區北市警中正一分局預估當天濟南路一段等路段將湧入人潮，今天公布周邊實施交通管制與疏導措施，呼籲用路人提早改道。

中正一警方指出，本次「推動低碳飲食」集會遊行申准11月7日8時至22時舉行，為維護現場交通秩序與安全，警方將從當天清晨6時起，針對濟南路一段（不含中山南路至鎮江街）東、西雙向全線車道實施交通管制，預計至晚間21時撤場完畢後開放通行。

遊行活動預計在下午2時從濟南路一段出發，行經中山南路東側慢車道、青島西路、公園路、襄陽路、館前路、忠孝西路一段、公園路、青島西路、中山南路西側慢車道，最後返回濟南路一段集會解散。

警方表示，屆時將視現場人潮與交通狀況彈性擴大管制範圍；公車路線也將由北市公共運輸處協調改道，民眾可多加利用警廣收聽即時路況。

民間團體指出，台灣人均飲食碳足跡在2014年至2024年間增加約10.6%，同期牛肉供給量增加46.8%，顯示國內飲食結構面臨高碳排挑戰；立委陳昭姿3日召開記者會說，環境部現行的「生活碳足跡計算器」仍缺乏精確比較個別餐點或食材碳排的功能，政府應加強跨部會合作，將蔬食減碳納入企業ESG及公共政策。

低碳 陳昭姿 立委 交管

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