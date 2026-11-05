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三重老公寓翻新獲市府補助1450萬元 外牆改造奪國際設計金獎

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
三重重陽路完工後無凌亂招牌及附掛物等，且設置明亮燈光讓用路人安心。圖／新北市都更處提供
三重重陽路完工後無凌亂招牌及附掛物等，且設置明亮燈光讓用路人安心。圖／新北市都更處提供

新北市三重區一棟4層樓老公寓，過去外牆老舊、管線及招牌雜亂，騎樓照明不足也影響行人安全，住戶為改善居住環境，主動整合鄰居向市府申請整建維護補助，獲核定約1450萬元，完成建築外牆翻新及漏水改善，不僅讓老屋煥然一新，改造成果更獲2026年MUSE設計大獎金獎肯定。

新北市都市更新處表示，這棟老公寓位於三重區重陽路二段、三民街與新北大道交會處，地處重要交通節點，原本建築外觀老舊，招牌、管線及附掛物凌亂，騎樓照明不佳也有行走安全疑慮。

住戶林先生考量建築物老舊，不僅影響市容，也攸關居住品質，因此積極整合鄰居意見，向市府申請整建維護立面修繕補助，最終取得約1450萬元補助。施工期間，林先生也持續關心工程進度及現場狀況，希望工程如期、如質完成。

都更處指出，這次工程結合現代美學與實用性，採用鋁板及格柵裝飾建築立面，並拆除違章附掛物、老舊招牌，重新整理外露管線，同時改善樓梯間漏水牆面，解決過去管線雜亂及漏水等問題。

翻新後的建築外觀也獲得2026年MUSE設計大獎金獎，讓原本老舊的公寓重新展現不同風貌。

新北市都更處長康佑寧表示，為加速老屋機能改善，市府依「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，提供立面修繕、耐震補強及增設電梯等補助，每案最高可補助1500萬元，並提供專業團隊到府現勘、諮詢及辦理說明會等服務。

都更處統計，截至今年10月，新北市整建維護累計申請765案，其中676案已獲核定，未來將持續推動老舊建築改善，提升居住品質及都市景觀。

三重重陽路立面修繕後。圖／新北市都更處提供
三重重陽路立面修繕後。圖／新北市都更處提供

三重立面修繕案更新前現況照。圖／新北市都更處提供
三重立面修繕案更新前現況照。圖／新北市都更處提供

三重 補助 老公寓

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