北市首創地政便民服務 房貸還完 銀行直辦塗銷抵押

北市地政便民服務邁入AI時代，台北市長蔣萬安昨宣布新政，全國首創「AI地政幫你衝，塗銷抵押兩分鐘」，無須跑地政事務所，透過銀行就能直接辦理抵押權塗銷，約兩分鐘即可完成，預計每年讓兩萬五千人省下時間，還兼升級不動產防詐。

北市府與台北富邦、國泰世華、台新、華南及合作金庫五家銀行合作，推出新的地政便民服務，共同見證智慧地政服務與不動產防詐再升級的重要里程碑。

北市地政局指出，以往地所辦理塗銷抵押權要經過收件、配件、審查、登簿、校對五步驟，現在台北市串聯銀行、中央、地政事務所三方系統，讓民眾還清房貸時，可透過銀行直接辦理抵押權塗銷，少跑一趟地政事務所。

蔣萬安指出，過去要塗銷抵押權、解除房貸，要先到銀行拿證明，再跑地所處理抵押權，來回奔波花費很長時間，甚至必須請假花上一整天處理，非常不便利。

他說，新政的另一個亮點是，辦貸款時可在銀行順便辦理地籍異動即時通，這是不動產「防詐神器」，當市民朋友有不動產買賣、設定抵押權等地籍異動時，會發送即時簡訊，多一層保障。

蔣萬安說，真正的智慧城市要落實在市民日常生活中，更重要是為民眾解決痛點，透過銀行直接辦理抵押權塗銷，看似一件小事，但每年平均可讓兩萬五千名市民受惠。

地政局長王瑞雲表示，新政導入AI ，透過AI自動比對，其實不需要兩分鐘，甚至六秒鐘就可以處理完，但為確保不動產安全，抵押權塗銷實務作業仍保留頭、尾兩個人工檢核點，作為守門員和最後把關者。

王瑞雲說，近年來地政局主動洽五家合作銀行在內的銀行協力推廣防詐，鼓勵申請地籍異動即時通，只要名下房產有買賣或抵押設定等異動，手機第一時間就會接到簡訊通知。