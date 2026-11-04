快訊

民主黨席捲全美 川普、共和黨為何慘敗？克魯曼嗆「蠢啊」：不只因經濟

人潮擠爆…蔣萬安南機場夜市拜票 民眾超熱情「手多到來不及握」

聽新聞
0:00 / 0:00

北市營養午餐每人發2g香鬆惹議 教育局、校方曝原因

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市中山區永安國小11月3日主食香鬆飯的香鬆是由老師發放每人2公克。圖／取自「教育部校園食材登錄平台2.0」
北市中山區永安國小11月3日主食香鬆飯的香鬆是由老師發放每人2公克。圖／取自「教育部校園食材登錄平台2.0」

北市免費營養午餐上路後，永安國小昨日主食香鬆飯的香鬆被發現是由老師發放每人2公克，民眾嘆「難怪現在沒人要當老師」。教育局說，校內有學生對香鬆過敏，學校未直接拌入白飯，而是另外裝袋請導師分給沒過敏的學生；團膳業者提供配料及方式均依午餐供應委員會決議。

有民眾今天在Threads發文，並附上一張夾鏈袋裝香鬆、上頭註明「香鬆飯的香鬆每人2g請協助分發」的照片。他指出，小孩說營養午餐難吃又吃不飽，之前有聽說藍莓按顆發放，現在香鬆按克發放，台北市拿最多補助，搞到一堆食物中毒，沒事的學校小孩又吃不飽，家長真的不差一個月幾千塊，只想讓小孩吃得安全吃得飽，老師也不用每天中午做這些分菜的蠢事。

教育局表示，北市國中小營養午餐的份量設有明確標準。各校菜單一律由專業營養師依教育部「學校午餐食物內容及營養基準」開立，按國小低、中、高年級及國中等不同階段，規範每餐應提供的熱量，以及全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、油脂等各類食物份數，作為各校供餐的最低依據，並納入招標契約要求廠商履行。

教育局說，照片中的香鬆屬於拌飯用的調味配料，用途是增添米飯風味，本身不列入主食或主菜的份量計算，孩子的飽足感主要來自白飯、主菜及配菜。經洽該校了解，因校內有學生對香鬆過敏，為保障過敏學生的用餐安全，學校未將香鬆直接拌入白飯，而是另外裝袋送到班級，請導師分給沒有過敏的學生。

永安國小回應，2公克為建議份量，並非每位學生的取用上限；學生如有追加需求，可反映補充；對於包裝標示未完整說明取用方式，造成外界疑慮，校方表達歉意。

目前作法是為減少使用市售現成再製食品，學校請午餐供應廠商另行採購食材製作香鬆，供學生搭配米飯、增添風味；香鬆屬於調味配料，不列入主食或主菜的份量計算，建議取用份量並不代表整份午餐的供應份量。

同時考量校內有學生對香鬆成分過敏，香鬆未直接拌入整桶白飯，而是另外裝袋配送至各班，供無相關過敏疑慮的學生取用，兼顧不同學生的用餐需求與安全。

且香鬆深受學生喜愛，原先直接撒在飯上的方式，曾有學生反映分配不均；經午餐供應委員會討論後，調整為請教師協助引導分發，並由廠商協助將香鬆分袋配送至各班，以利公平取用及後續補充。

永安國小指出，包裝上的「每人2g」，原意為營養標示所列的建議份量，並非限制每人只能取用2公克。各班均配發湯匙，每湯匙約2公克，作為取用參考；學生如有追加需求，可向老師反映，再由備品補充。

校方說，各班依學生年齡及自理能力安排取用方式，實務上大多由學生自行取用，教師從旁提醒與指導；中、低年級則由教師提供較多協助，並非要求教師逐人秤量或分裝2公克。校方感謝教師在用餐時間對學生的照顧，也重視分發作業帶來的額外負擔。

永安國小強調，將再次召開午餐供應委員會，討論香鬆的供應、分發、追加方式及包裝標示，納入教師的現場實務意見與學生用餐需求，在兼顧過敏學生照顧、公平取用及減輕教師負擔的原則下，研議適切的處理方式；相關作法確認後，將向親師生清楚說明。

北市 教育局 營養午餐

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

天母國中5學生口腔麻癢送醫 衛生局今公布：營養午餐檢驗全合格

吃得營養、學得舒適、游得安心！台中多元教育政策陪伴孩子成長

台南學校午餐推創意「萬聖節派對餐」兼顧營養讓吃飯變有趣

嘉義2國立高中團膳午餐遭檢舉有蟑螂飄酸味 衛生局全面稽查

相關新聞

北市營養午餐每人發2g香鬆惹議 教育局、校方曝原因

北市免費營養午餐上路後，永安國小昨日主食香鬆飯的香鬆被發現是由老師發放每人2公克，民眾嘆「難怪現在沒人要當老師」。教育局說，校內有學生對香鬆過敏，學校未直接拌入白飯，而是另外裝袋請導師分給沒過敏的學生；團膳業者提供配料及方式均依午餐供應委員會決議。

擘畫北市交通安心行4年計畫 蔣萬安：因應高齡化打造行人友善環境

台北市長蔣萬安今下午主持道安會報，交通局針對推行的交通安心行計畫報告，同時也報告民國116年到119年的安心行2.0計畫內容，主軸放在捷運出入口站50公尺內路行改善、機車退出騎樓，並擴大行人友善區及優先區。蔣萬安裁示，計畫也要因應高齡化，設計符合的用路環境。

蘇花安首標東澳南澳段動土...預計123年底通車 邁向北花2小時生活圈

耗資超過千億元「蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安）今天舉行首標「東澳南澳段隧道新建工程」動土典禮。行政院長卓榮泰表示，未來國5銜接蘇花改及鐵路高架等建設，台北至花蓮行車時間將從106分鐘縮短至82分鐘，朝向「北花2小時交通圈」邁進。

汐止文化里路燈擋櫻花樹影響拍美照 36盞矮化年底完工

汐止區文化里康誥坑溪沿岸，種了200株的櫻花，每年花季，吸引好多賞花人潮，只是有民眾反應沿線路燈都擋住了櫻花，何時改善，新北市議員白珮茹就召集了相關單位人員現場會勘，沿線36盞路燈矮化工程，預計年底完工，讓明年櫻花盛開時，拍櫻花更美。

燈泡亮了超興奮 汐止秀峰社區女力修水電滿滿成就感

修水電自己來，汐止秀峰社區開辦「女性居家水電修繕課程」，課程一推出，立刻秒殺，課堂上由專業講師教導民眾如何更換家中常見的水管、燈具安裝，吸引不少婆婆媽媽來學，希望學完後，簡單修水電可以自己來，現場動手組裝插頭，裝置燈泡，插上電，燈泡亮了，學員超級開心。

共餐前先動一動 平溪南山里打造健康樂齡生活

跟著音樂節奏伸展雙手、活動筋骨，平溪區南山里社區照顧關懷據點每週一、三、五舉辦銀髮共餐，並在餐前安排延緩失能課程，帶領長輩透過簡單律動及肢體活動，訓練身體靈活度，養成規律運動的習慣。今(4)日瑞芳獅子會也特別前往據點關懷長者，提供糖尿病防治及視力篩檢服務，讓長輩在參與社區活動的同時，也能照顧自身健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。