北市營養午餐每人發2g香鬆惹議 教育局、校方曝原因

北市免費營養午餐上路後，永安國小昨日主食香鬆飯的香鬆被發現是由老師發放每人2公克，民眾嘆「難怪現在沒人要當老師」。教育局說，校內有學生對香鬆過敏，學校未直接拌入白飯，而是另外裝袋請導師分給沒過敏的學生；團膳業者提供配料及方式均依午餐供應委員會決議。

有民眾今天在Threads發文，並附上一張夾鏈袋裝香鬆、上頭註明「香鬆飯的香鬆每人2g請協助分發」的照片。他指出，小孩說營養午餐難吃又吃不飽，之前有聽說藍莓按顆發放，現在香鬆按克發放，台北市拿最多補助，搞到一堆食物中毒，沒事的學校小孩又吃不飽，家長真的不差一個月幾千塊，只想讓小孩吃得安全吃得飽，老師也不用每天中午做這些分菜的蠢事。

教育局表示，北市國中小營養午餐的份量設有明確標準。各校菜單一律由專業營養師依教育部「學校午餐食物內容及營養基準」開立，按國小低、中、高年級及國中等不同階段，規範每餐應提供的熱量，以及全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、油脂等各類食物份數，作為各校供餐的最低依據，並納入招標契約要求廠商履行。

教育局說，照片中的香鬆屬於拌飯用的調味配料，用途是增添米飯風味，本身不列入主食或主菜的份量計算，孩子的飽足感主要來自白飯、主菜及配菜。經洽該校了解，因校內有學生對香鬆過敏，為保障過敏學生的用餐安全，學校未將香鬆直接拌入白飯，而是另外裝袋送到班級，請導師分給沒有過敏的學生。

永安國小回應，2公克為建議份量，並非每位學生的取用上限；學生如有追加需求，可反映補充；對於包裝標示未完整說明取用方式，造成外界疑慮，校方表達歉意。

目前作法是為減少使用市售現成再製食品，學校請午餐供應廠商另行採購食材製作香鬆，供學生搭配米飯、增添風味；香鬆屬於調味配料，不列入主食或主菜的份量計算，建議取用份量並不代表整份午餐的供應份量。

同時考量校內有學生對香鬆成分過敏，香鬆未直接拌入整桶白飯，而是另外裝袋配送至各班，供無相關過敏疑慮的學生取用，兼顧不同學生的用餐需求與安全。

且香鬆深受學生喜愛，原先直接撒在飯上的方式，曾有學生反映分配不均；經午餐供應委員會討論後，調整為請教師協助引導分發，並由廠商協助將香鬆分袋配送至各班，以利公平取用及後續補充。

永安國小指出，包裝上的「每人2g」，原意為營養標示所列的建議份量，並非限制每人只能取用2公克。各班均配發湯匙，每湯匙約2公克，作為取用參考；學生如有追加需求，可向老師反映，再由備品補充。

校方說，各班依學生年齡及自理能力安排取用方式，實務上大多由學生自行取用，教師從旁提醒與指導；中、低年級則由教師提供較多協助，並非要求教師逐人秤量或分裝2公克。校方感謝教師在用餐時間對學生的照顧，也重視分發作業帶來的額外負擔。

永安國小強調，將再次召開午餐供應委員會，討論香鬆的供應、分發、追加方式及包裝標示，納入教師的現場實務意見與學生用餐需求，在兼顧過敏學生照顧、公平取用及減輕教師負擔的原則下，研議適切的處理方式；相關作法確認後，將向親師生清楚說明。