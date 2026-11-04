快訊

川普為何慘遭修理？共和黨策略師1句話點出原因 4分之3選民感到憤怒

外資賣超1,499億元史上第五大！0050遭砍7.7萬張 賣超前十ETF占6檔

418名客戶帳戶被駭！永豐銀董總鞠躬道歉 親還原當天狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水北投子溪跨溪便橋完工啟用 打造友善步行環境

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
北投子溪跨溪便橋日前正式完工，為在地居民日常休閒散步的重要空間。圖/紅樹林有線電視提供
北投子溪跨溪便橋日前正式完工，為在地居民日常休閒散步的重要空間。圖/紅樹林有線電視提供

新北市淡水區，串聯新春里與新市里北投子溪畔步道，為在地居民日常休閒散步的重要空間。為了讓這條步道更便利，新春里里長莊志文特別向新北市議員陳偉杰反應，希望能爭取跨溪便橋的設置，經過數個月的工程，日前舉辦完工啟用儀式。

過去，新春里居民若要跨越北投子溪前往對岸的新市鎮兒童公園、國民運動中心或淡水區公所，因受溪流阻隔，必須繞大遠路走上550公尺、花費10多分鐘才能抵達。經過多方協調與努力，這座北投子溪跨溪便橋日前正式完工。新春里里長莊志文表示，工程於今年6月順利開工。如今便橋落成通車，里民前往運動中心與區公所的步行時間從過去的十幾分鐘大幅縮短至3至5分鐘，非常感謝陳議員與市府團隊替地方爭取這項便利的建設。

新北市議員陳偉杰指出，本案總共挹注近283萬元經費，特別感謝淡水區公所及市府工務局、水利局、農業局等單位的全力協助。以往兩岸往返需耗費11至13分鐘的步行時間，便橋通車後將大幅縮短至只需約2分鐘。這不僅讓新春里居民前往新市鎮的休閒空間與公共設施更加便利，新市鎮的居民要回到新春街附近探視長輩也更加順暢。 本座便橋的啟用帶來了「散步不繞路」、「公園輕鬆到」與「通行更安全」三大提升，完美串聯北投子溪兩岸步道與動線。陳偉杰議員表示，未來會持續傾聽在地鄉親的需求，積極為淡水爭取更多實質建設，打造更友善宜居的社區環境。

(記者/許端驛 淡水報導)

淡水 步行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃園通學廊道年底將達120處 張善政：明年再拚到140處

新北深坑首座社宅、散步就到老街 國家住都中心「深坑安居」243戶動土

淡江大橋景觀燈光展演 點亮海岸新地標

汐止區北港溪防洪牆長青苔髒污 一個月清洗粉刷美化

相關新聞

擘畫北市交通安心行4年計畫 蔣萬安：因應高齡化打造行人友善環境

台北市長蔣萬安今下午主持道安會報，交通局針對推行的交通安心行計畫報告，同時也報告民國116年到119年的安心行2.0計畫內容，主軸放在捷運出入口站50公尺內路行改善、機車退出騎樓，並擴大行人友善區及優先區。蔣萬安裁示，計畫也要因應高齡化，設計符合的用路環境。

蘇花安首標東澳南澳段動土...預計123年底通車 邁向北花2小時生活圈

耗資超過千億元「蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安）今天舉行首標「東澳南澳段隧道新建工程」動土典禮。行政院長卓榮泰表示，未來國5銜接蘇花改及鐵路高架等建設，台北至花蓮行車時間將從106分鐘縮短至82分鐘，朝向「北花2小時交通圈」邁進。

汐止文化里路燈擋櫻花樹影響拍美照 36盞矮化年底完工

汐止區文化里康誥坑溪沿岸，種了200株的櫻花，每年花季，吸引好多賞花人潮，只是有民眾反應沿線路燈都擋住了櫻花，何時改善，新北市議員白珮茹就召集了相關單位人員現場會勘，沿線36盞路燈矮化工程，預計年底完工，讓明年櫻花盛開時，拍櫻花更美。

燈泡亮了超興奮 汐止秀峰社區女力修水電滿滿成就感

修水電自己來，汐止秀峰社區開辦「女性居家水電修繕課程」，課程一推出，立刻秒殺，課堂上由專業講師教導民眾如何更換家中常見的水管、燈具安裝，吸引不少婆婆媽媽來學，希望學完後，簡單修水電可以自己來，現場動手組裝插頭，裝置燈泡，插上電，燈泡亮了，學員超級開心。

共餐前先動一動 平溪南山里打造健康樂齡生活

跟著音樂節奏伸展雙手、活動筋骨，平溪區南山里社區照顧關懷據點每週一、三、五舉辦銀髮共餐，並在餐前安排延緩失能課程，帶領長輩透過簡單律動及肢體活動，訓練身體靈活度，養成規律運動的習慣。今(4)日瑞芳獅子會也特別前往據點關懷長者，提供糖尿病防治及視力篩檢服務，讓長輩在參與社區活動的同時，也能照顧自身健康。

異國文化走進校園 牡丹國小師生品味越南風情

為增進學生對不同國家文化的認識，雙溪區牡丹國小今(4)日舉辦多元文化交流課程，邀請越南籍新住民學生家長分享家鄉文化，從日常問候語、常用單字到生活習俗，帶領孩子認識越南；活動也特別邀請越南美食店家到校教學，讓學生親手體驗包越南春捲，並品嚐道地越南河粉，透過語言、文化與美食的交流，讓多元文化學習變得更加生動有趣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。