淡水北投子溪跨溪便橋完工啟用 打造友善步行環境

新北市淡水區，串聯新春里與新市里北投子溪畔步道，為在地居民日常休閒散步的重要空間。為了讓這條步道更便利，新春里里長莊志文特別向新北市議員陳偉杰反應，希望能爭取跨溪便橋的設置，經過數個月的工程，日前舉辦完工啟用儀式。

過去，新春里居民若要跨越北投子溪前往對岸的新市鎮兒童公園、國民運動中心或淡水區公所，因受溪流阻隔，必須繞大遠路走上550公尺、花費10多分鐘才能抵達。經過多方協調與努力，這座北投子溪跨溪便橋日前正式完工。新春里里長莊志文表示，工程於今年6月順利開工。如今便橋落成通車，里民前往運動中心與區公所的步行時間從過去的十幾分鐘大幅縮短至3至5分鐘，非常感謝陳議員與市府團隊替地方爭取這項便利的建設。

新北市議員陳偉杰指出，本案總共挹注近283萬元經費，特別感謝淡水區公所及市府工務局、水利局、農業局等單位的全力協助。以往兩岸往返需耗費11至13分鐘的步行時間，便橋通車後將大幅縮短至只需約2分鐘。這不僅讓新春里居民前往新市鎮的休閒空間與公共設施更加便利，新市鎮的居民要回到新春街附近探視長輩也更加順暢。 本座便橋的啟用帶來了「散步不繞路」、「公園輕鬆到」與「通行更安全」三大提升，完美串聯北投子溪兩岸步道與動線。陳偉杰議員表示，未來會持續傾聽在地鄉親的需求，積極為淡水爭取更多實質建設，打造更友善宜居的社區環境。

(記者/許端驛 淡水報導)