異國文化走進校園 牡丹國小師生品味越南風情

為增進學生對不同國家文化的認識，雙溪區牡丹國小今(4)日舉辦多元文化交流課程，邀請越南籍新住民學生家長分享家鄉文化，從日常問候語、常用單字到生活習俗，帶領孩子認識越南；活動也特別邀請越南美食店家到校教學，讓學生親手體驗包越南春捲，並品嚐道地越南河粉，透過語言、文化與美食的交流，讓多元文化學習變得更加生動有趣。

課程中，學生跟著家長學習簡單的越南語問候及生活用語，從不同語言的發音中感受文化差異；接著在店家指導下，認識越南春捲的食材與製作方式，動手包出自己的春捲，最後享用越南河粉，透過實際體驗認識越南飲食特色。學生與家長也在互動過程中分享彼此的生活經驗，讓課堂成為認識不同文化的交流平台。

牡丹國小校長王志龍表示，希望透過多元文化課程，讓學生有機會接觸不同國家的語言、飲食及生活習慣，不只是從課本上認識文化，更能透過親身體驗與交流，學會尊重不同背景與文化差異。也感謝新住民家長及店家的熱情參與，讓孩子在輕鬆愉快的氛圍中拓展視野，培養尊重、包容與欣賞多元文化的態度。